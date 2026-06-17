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Caltanissetta, treno regionale si scontra con un’autocisterna ai passaggi a livello di Imera: un ferito grave, linea ferroviaria chiusa

Redazione

Caltanissetta, treno regionale si scontra con un’autocisterna ai passaggi a livello di Imera: un ferito grave, linea ferroviaria chiusa

Mer, 17/06/2026 - 20:18

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Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Caltanissetta Xirbi-Imera, dove un treno regionale si è scontrato con un’autocisterna che trasportava acqua.
L’incidente si è verificato nei pressi del passaggio a livello della stazione di Imera. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo pesante si trovava sui binari quando è stato investito dal treno regionale 21550, partito da Caltanissetta e diretto a Catania.


A bordo del convoglio viaggiavano 27 passeggeri, tra cui anche un bambino di appena tre mesi. Il bilancio provvisorio parla di un ferito, soccorso immediatamente dal personale sanitario e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso per i traumi riportati nell’impatto.
Imponente il dispositivo di soccorso attivato subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia ferroviaria, il personale di Rete Ferroviaria Italiana, due ambulanze del 118 e un elisoccorso.


Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei mezzi coinvolti sono tuttora in corso. Le autorità stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.
A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta Caltanissetta Xirbi-Imera è stata sospesa. Disagi e ritardi sono previsti per i collegamenti ferroviari da e per il capoluogo nisseno fino al completamento delle operazioni di ripristino della linea.

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