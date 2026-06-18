Ponte Stretto, Salvini: “Conto arrivino notizie positive in agosto”

Il Ponte sullo Stretto “e’ la prima grande opera pubblica che prima di essere cominciata e’ gia’ indagata. C’e’ un’inchiesta preventiva aperta l’anno scorso in procura a Roma contro ignoti. L’ignoto, senza l’esame del Dna, si autodenuncia e vi sta parlando”.

Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento agli ‘stati generali dei trasporti e della logistica 2026’ organizzato da Confindustria.

“Ritengo che investire 13 miliardi e mezzo per unire l’Italia all’Europa sia qualcosa di dovuto dopo un secolo di progettazione, quindi andiamo avanti. Stasera un treno merci per coprire i 3 chilometri e 300 metri che separano la splendida Calabria dalla splendida Sicilia ci mette 180 minuti, un treno passeggeri 120 minuti. I tecnici dicono che col Ponte dai 180 minuti si scende a 15. Calcolate in termini di redditivita’, competitivita’, innovazione, sicurezza e decarbonizzazione quanto e’ meno impattante e inquinante un mezzo che invece di attendere tre ore per caricare ci mette un quarto d’ora”, ha aggiunto. “Sto lavorando e conto che agosto sia il mese in cui arriveranno risposte positive”