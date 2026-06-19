SRR, da luglio la sede operativa e amministrativa sarà collocata a Gela

La sede operativa e amministrativa della SRR Ato4 Cl sud sarà collocata a Gela nei locali messi a disposizione del Comune, in via Franz Listz, negli Uffici del settore “Urbanistica e Patrimonio”. Nella nuova sede saranno collocati i dipendenti geom. Vincenzo Mantione e rag. Luigi Cascino. Inoltre, nei nuovi locali verranno custoditi i libri sociali e l’archivio della SRR.

A comunicarlo in una nota è il presidente della SRR, dott. Gianfilippo Bancheri. La collocazione della nuova sede a Gela è il risultato di una procedura avviata nel 2024, con una richiesta in forma di nota da parte dei Comuni soci della SRR di disponibilità di locali per ospitare la struttura.

Il Comune di Gela ha comunicato poi, come si legge nella nota, di essere in condizione di mettere a disposizione nell’immediato i locali di via Franz Listz. Successivamente la SRR ha chiesto ai Comuni di Niscemi e di Gela “la disponibilità di n. 4 locali, n. 2 per Comune, per poterli destinare temporaneamente quale sede delle Commissioni esaminatrici per il concorso relativo all’assunzione delle n. 77 unità di lavoratori”.

In seguito, con nota del Comune di Gela – prot. n. 62524 del 26/06/2025 – “veniva formalizzata la consegna delle chiavi delle stanze ubicate presso gli Uffici del Settore “Urbanistica e Patrimonio”, in esecuzione delle Deliberazione di G.C. n. 128 del 30/05/2025. I n. 2 locali messi a disposizione dal Comune di Gela in favore della SRR sono stati destinati ad accogliere n. 2 Commissioni esaminatrici del concorso per l’assunzione di n. 77 unità di personale, dal 1° luglio 2025 a 30 aprile 2026. Ad oggi, sono tornati nella disponibilità della scrivente SRR.”