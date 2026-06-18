Investito da un camion della nettezza urbana mentre era in sella alla sua bici: morto bambino di 11 anni

A Reggio Emilia, un 11enne è morto dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Zanichelli, nella prima periferia della città. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi con un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova. La polizia locale è al lavoro per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

L’11enne aveva appena finito la scuola elementare Il decesso del minore, italiano, è stato dichiarato all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell’incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Poi è arrivata l’ambulanza che l’ha portato subito in ospedale ma il piccolo non ce l’ha fatta. L’11enne aveva appena finito la scuola elementare.