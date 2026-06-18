Sutera. Il sindaco Salamone: “Il Comune è inserito nell’elenco di operazioni ammissibili a finanziamento per Ccr, ma non risulta alcun impegno di somme inerenti la progettazione”

SUTERA. A scanso di equivoci comunicativi e per riportare il dibattito entro i confini degli atti amministrativi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salamone ha inteso chiarire alcuni elementi relativi alla questione legata al finanziamento per il Ccr.

“Il Comune di Sutera – si legge in una nota – risulta inserito nell’elenco delle operazioni ammissibili a finanziamento nell’ambito dell’Azione 2.6.2 del PR FESR Sicilia 2021–2027, relativa al potenziamento e alla realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta (CCR). Si tratta, allo stato, di una fase preliminare alla eventuale concessione del contributo, che sarà formalizzata con apposito provvedimento regionale. La dotazione complessiva della misura è pari a 33 milioni di euro, a fronte di un valore delle operazioni dichiarate ammissibili pari a 106 milioni.

L’istanza è stata presentata tramite la SRR ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord, di cui è Presidente il dott. Renzo Bufalino, che si ringrazia per il lavoro tecnico svolto e per aver comunque incluso il Comune di Sutera nel perimetro delle operazioni ammissibili.

Infatti, è doveroso precisare che, a differenza di tutte le altre amministrazioni, non risulta alcun impegno di somme inerenti la progettazione da parte dell’Amministrazione comunale che ci ha preceduti.

Si diffida pertanto da narrazioni distorte, costruite a uso e consumo di sterile propaganda politica, evidentemente finalizzata a una tardiva e poco credibile difesa di un operato che gli elettori hanno già giudicato. La lettura degli atti amministrativi resta, come sempre, l’unico terreno serio di confronto”.