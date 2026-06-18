Sondaggi: Youtrend; Futuro Nazionale di Vannacci (5,9%) supera la Lega (5,8%)

Il sondaggio rivela che FdI è sempre il primo partito in Italia nelle intenzioni di voto. La forza politica della premier Giorgia Meloni si attesta al 27,8%, seguita dal Pd al 22,2% (in salita di mezzo punto percentuale). In calo il M5s (12,1% ma -1,4% rispetto al 29 maggio).

Poi Forza Italia (8,2%) e Avs (6,8%). Futuro Nazionale, al 5,9%, è in grande ascesa (+1,5% rispetto alla precedente rilevazione). L’ex generale supera per la prima volta la Lega, partito da cui è uscito per creare FnV. Il Carroccio è al 5,8%, poi seguono Azione (3,1%) e Italia Viva (2,1%).

Altre forze politiche si attestano intorno all’1% mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha quindi le idee chiare su chi votare (o deciderà di non andare alle urne). NOTA METODOLOGICA: Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 16 e il 17 giugno 2026 su un campione di 825 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza.

Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.