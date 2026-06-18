Tragico incidente stradale lungo la Palermo – Agrigento: donna di 54 anni muore nell’impatto tra una Fiat Panda e un autocarro

Una donna di 54 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento. La donna questo il nome della vittima, è deceduta dopo uno scontro frontale tra la sua Fiat Panda e un autocarro, avvenuto al chilometro 238 della carreggiata in direzione Palermo, nel territorio di Bolognetta, nelle vicinanze del bivio di Villafrati.

L’impatto è stato devastante. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre il corpo della donna dall’abitacolo accartocciato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause restano ancora da accertare, e il personale Anas per la gestione della viabilità. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico.