Assurda tragedia: dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole e la bimba muore

Una bimba di 20 mesi è morta in auto dopo che la madre se la sarebbe “dimenticata” sotto il sole battente. La piccola è stata rinvenuta priva di vita nell’abitacolo della vettura a Schorndorf, una cittadina di 42mila abitanti non lontana da Stoccarda, in Germania. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, la bimba sarebbe rimasta da sola e chiusa nella macchina parcheggiata per diverse ore. La madre, una 44enne, è indagata per omicidio colposo.

A rendersi conto per prima del decesso della bimba sarebbe stata proprio la madre, che ha tentato di rianimare la piccola e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Arrivati sul posto, i medici non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della bambina di 20 mesi. A questo punto è stata contattata la polizia locale, che ha avviato le indagini per verificare la precisa dinamica degli eventi. (TgCom24)