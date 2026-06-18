Salute

Assurda tragedia: dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole e la bimba muore

Redazione 1

Assurda tragedia: dimentica la figlia di 20 mesi in auto sotto il sole e la bimba muore

Gio, 18/06/2026 - 22:28

Condividi su:

Una bimba di 20 mesi è morta in auto dopo che la madre se la sarebbe “dimenticata” sotto il sole battente. La piccola è stata rinvenuta priva di vita nell’abitacolo della vettura a Schorndorf, una cittadina di 42mila abitanti non lontana da Stoccarda, in Germania. Stando a quanto raccolto dagli inquirenti, la bimba sarebbe rimasta da sola e chiusa nella macchina parcheggiata per diverse ore. La madre, una 44enne, è indagata per omicidio colposo.

A rendersi conto per prima del decesso della bimba sarebbe stata proprio la madre, che ha tentato di rianimare la piccola e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Arrivati sul posto, i medici non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il decesso della bambina di 20 mesi. A questo punto è stata contattata la polizia locale, che ha avviato le indagini per verificare la precisa dinamica degli eventi. (TgCom24)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta