Sutera. Gestione degli eventi franosi: incontro del sindaco al Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana

SUTERA. Il Sindaco Carmelo Salamone, l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Zoda e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, ing. Carruba, hanno incontrato il Dirigente del Genio Civile di Caltanissetta, ing. Duilio Alongi, presso il Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana.

L’incontro ha avuto come oggetto la gestione degli eventi franosi in atto nel territorio di Sutera, che interessano Via San Giuseppe, Monte San Paolino e Vicolo Giarrizzo, e che rappresentano la priorità numero uno per l’amministrazione. Inoltre, presso l’Autorità di Bacino distrettuale, si è svolto un incontro con il dirigente dott. Antonino Cosimo D’Amico, che ha confermato la disponibilità del suo settore a fornire l’assistenza tecnica necessaria.

Nei prossimi giorni sono programmati ulteriori incontri istituzionali, sugli esiti dei quali verrà fornito aggiornamento. Successivamente, presso il Dipartimento DISTEM, si è tenuto un incontro con il professore Montana per l’avvio di un’interlocuzione relativa alla valorizzazione della cultura materiale del gesso. Pur in presenza delle attuali criticità emergenziali, l’Amministrazione prosegue parallelamente nello sviluppo di linee di lavoro su più ambiti strategici per il territorio.