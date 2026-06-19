Morto l’ex Prefetto di Palermo Giancarlo Trevisone, i funerali mercoledì a Modena

È morto a Trieste l’ex prefetto di Palermo, Giancarlo Trevisone. I funerali saranno celebrati mercoledì a Modena. Nato a Roma il 20 giugno 1945, Trevisone si era laureato in Giurisprudenza nell’anno accademico 1968-1969 presso l’università degli studi di Roma “La Sapienza”. Nel 1973 era entrato in carriera nel ruolo dell’Amministrazione civile dell’Interno. Il 16 giugno 2000, nominato prefetto, gli è stato attribuito l’incarico di commissario straordinario del Governo per la gestione delle aree del territorio del comune di Castel Volturno. Dopo diversi incarichi, il 10 gennaio 2008 è stato destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Palermo. Il 28 ottobre 2010 era stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. (ITALPRESS)