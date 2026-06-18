In uno zoo bimbo di 3 anni gettato nel recinto dei coccodrilli da un 30enne: bimbo in condizioni critiche, l’uomo arrestato

Ha preso in braccio in uno zoo un bimbo di tre anni e lo ha gettato nel recinto dei coccodrilli. È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio un uomo di 30 anni a Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire. Il piccolo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Addenbrooke di Cambridge, dove si trova in condizioni “critiche ma stabili”.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 – ora locale – all’interno del parco privato del Johnson Zoo, celebre per le sue oltre 100 specie di animali esotici tra cui leoni africani, tigri del Bengala e coccodrilli. Non è al momento chiaro cosa abbia spinto l’uomo a un tale gesto. Anche perché, secondo gli inquirenti, l’uomo arrestato e il bambino “non si conoscevano”.

Come è possibile constatare da alcune foto postate dallo zoo sui social media, la “gabbia” dei coccodrilli è in realtà una stalla per bestiame riconvertita e sorge un paio di metri al di sotto di una passerella. Probabile dunque che il 30enne si sia limitato a sollevare il bimbo oltre il parapetto, lasciandolo poi cadere forse in un raptus. Non è ancora stata resa nota l’identità del 30enne arrestato: si sa che è originario del Norfolk, sulla costa est del Centro Inghilterra.

La scena è accaduta davanti agli occhi attoniti dei familiari del piccolo, che sono ancora sotto shock. “È stato un evento estremamente traumatico”, hanno commentato gli inquirenti. “Al momento stiamo parlando con persone che si trovavano allo zoo al momento di questo tragico episodio per capire meglio le circostanze. Alcuni agenti stanno sostenendo la famiglia del ragazzo in ospedale, e i nostri pensieri restano con loro”. Secondo la Bbc, non è ancora chiaro quanta parte delle ferite sia stata causata dai coccodrilli e quanta dalla caduta.