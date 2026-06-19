Movida nel Nisseno, controlli e multe della Polizia di Stato

La Polizia di Stato a Niscemi, come disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, ha eseguito controlli finalizzati al contrasto degli illeciti amministrativi presso alcuni esercizi commerciali, unitamente a personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del Sian di Caltanissetta, della Siae di Gela e della Polizia locale.

I controlli mirano a verificare il rispetto delle ordinanze sindacali, scongiurare la vendita di alcol ai minori e garantire il riposo delle persone che vivono in zona.Nell corso dei controlli il titolare di un pub, ubicato nel centro storico, è stato sanzionato per occupazione del suolo pubblico, avendo utilizzato il marciapiede antistante l’attività senza la necessaria autorizzazione, per la mancata esposizione del cartello riportante l’orario di lavoro giornaliero dell’esercizio e per il mancato abbonamento per la riproduzione di musica d’ambiente.

Nel corso dei controlli eseguiti nei confronti degli organizzatori di un evento musicale “dj set” sono state contestate violazioni per l’occupazione del suolo pubblico, per la mancata autorizzazione comunale per la serata di pubblico spettacolo e per la mancata autorizzazione di valutazione di impatto acustico. Analoghi controlli sono stati programmati su tutto il territorio della provincia e saranno eseguiti nelle prossime settimane.