Protezione civile, allerta arancione per incendi venerdì 19 giugno in Sicilia

Il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso per venerdì 19 giugno un’allerta arancione per i rischi incendi nell’isola dove sono previste precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli variabili o temporaneamente moderati a regime di brezza le temperature su valori massimi elevati sulle aree interne e pianeggianti. Umidità minima nei bassi strati: 40-50% sui settori tirrenici, 20-40% altrove. L’allerta arancione per gli incendi scatta quando “le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce”. Per le ondate di calore l’allerta diramata è gialla a Palermo, Messina e Catania.