Gela, inaugurata la nuova caserma della GdF: immobile ristrutturato grazie al contributo della Bioraffineria

Mercoledì 17 giugno 2026 si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo immobile destinato a scopi istituzionali della Guardia di Finanza, un evento di particolare rilievo per il territorio e per l’immagine del Corpo. L’immobile è stato recentemente ristrutturato grazie al contributo della Bioraffineria di Gela, società che da sempre sostiene iniziative di interesse pubblico, ed è stato concesso in comodato d’uso alla Guardia di Finanza a decorrere dal 17 giugno 2026.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Roberto Manna, il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Licia Donatella Messina, il Sindaco di Gela, Avv. Giuseppe Terenziano di Stefano, e il Presidente della Bioraffineria di Gela S.p.A, Dott. Luca Alburno, a testimonianza del profondo legame tra istituzioni e realtà economiche che condividono l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il benessere collettivo.

La nuova struttura rappresenta un investimento strategico volto a migliorare le condizioni logistiche e operative del personale impegnato quotidianamente nella tutela della legalità economico-finanziaria. Gli ambienti, progettati secondo criteri moderni e funzionali, sono stati concepiti per garantire spazi adeguati, sicuri e pienamente rispondenti alle esigenze istituzionali del Corpo.

I luoghi interni, organizzati con particolare attenzione all’efficienza e al confort, offriranno un supporto concreto alle attività di servizio, contribuendo a consolidare la presenza della Guardia di Finanza sul territorio. La realizzazione dell’immobile testimonia l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e società partecipate, una sinergia virtuosa che consente di mettere in comune risorse e competenze per il bene della collettività. L’impegno della Bioraffineria di Gela, conferma la volontà di sostenere progetti che rafforzano la legalità e la coesione sociale, contribuendo allo sviluppo di infrastrutture che rispondono alle esigenze reali del territorio e delle istituzioni che lo presidiano.

L’inaugurazione del nuovo immobile assume, pertanto, un significato che va oltre la semplice consegna dello stesso: rappresenta un momento di riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalla Guardia di Finanza e un segnale concreto di attenzione verso le donne e gli uomini che operano quotidianamente al servizio dello Stato. La presenza delle Autorità civili e militari sottolinea il valore simbolico dell’iniziativa e la sua rilevanza per l’intero territorio. La cerimonia si è conclusa con la benedizione dei locali e una visita guidata dell’immobile, durante la quale è stato possibile apprezzare le caratteristiche strutturali e funzionali della nuova sede