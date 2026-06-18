Villalba. Sino al 5 luglio è possibile richiedere al Comune il buono libri per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado

VILLALBA. Sul sito istituzionale del Comune di Villalba è possibile scaricare i modelli di istanza per richiedere il buono libro per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado. La richiesta deve pervenire entro e non oltre il 5 luglio inoltrando la stessa all’Ufficio Protocollo del Comune di Villalba all’indirizzo: protocollo@comune.villalba.cl.it.

L’importo del buono relativo al primo anno di classe è di €61,97, per le classi di seconda e terza è di €41,32. Il buono deve essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo presso una ditta fornitrice scelta dal beneficiario. Si precisa che il buono libro deve essere utilizzato esclusivamente presso la ditta scelta.