Mussomeli, al “Leonardo Da Vinci” premiata l’educazione alla legalità

MUSSOMELI – E’ stata una splendida giornata per la scuola secondaria di 1° grado del “Leonardo da Vinci” di Mussomeli che ha visto premiate dalla Guardia di Finanza due studentesse, Federica Golia (III A) e Morena Maniscalco (IIIB) per aver realizzato un tema sul valore della legalità. Per loro c’è stato un piatto celebrativo come riconoscimento per il lavoro svolto. L’iniziativa, nata quasi per gioco da un’idea del Luogotenente Salvatore Imbesi, da sempre vicino alla nostra scuola, ha riscosso un grande apprezzamento. Ospiti d’eccezione della giornata sono stati il Colonnello Stefano Gesuelli, Comandante Provinciale di Caltanissetta, e il Luogotenente Salvatore Imbesi, che hanno dialogato a lungo con i ragazzi. Il Colonnello ha elogiato l’impegno della scuola nella promozione di attività di educazione alla legalità e ha speso significative parole sul potenziale dei nostri alunni, ricordando a tutti l’importanza di impegnarsi ogni giorno per diventare attivi e consapevoli cittadini. Congratulazioni anche alle vincitrici e a tutti gli studenti che hanno partecipato dimostrando grande maturità e competenze civiche.

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