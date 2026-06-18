Caltanissetta. Partecipato e coinvolgente l’evento formativo “La casa in legno: dalla progettazione alla realizzazione” promosso dall’ordine degli Architetti

CALTANISSETTA. Nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, si è tenuto l’evento formativo “La casa in legno: dalla progettazione alla realizzazione”.

Fortemente voluto e organizzato dal nostro Tesoriere Arch. Luigi Aronica, ha visto il coinvolgimento di partner tecnici di alto profilo. Grazie alla sua lunga esperienza in bioedilizia e al ruolo di già Presidente di Sezione dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. l’Arch. Aronica ha coinvolto Riwega, leader nel settore delle membrane e dei sistemi per l’involucro, la ditta Luigi Salvo, costruttori specializzati del nostro territorio.

Tra i presenti la Soprintendente dei Beni Culturali di Caltanissetta, Arch. Daniela Vullo, che oltre ad averci ospitato in questa magnifica sede ha rimarcato, nel suo intervento, l’importanza di sostenere queste scelte costruttive anche ai fini della riqualificazione dei centri storici.

Sono inoltre intervenuti il Presidente del Collegio dei Geometri, Geom. Salvatore Tomasella, sempre alleato fedele nelle iniziative a sostegno della professione, l’Arch. Andrea Ferretti dell’area tecnica Riwega e l’Arch. Angelo Parisi, che ha approfondito il tema della reazione al fuoco nelle strutture in legno. Ringraziamenti per Diego Ettore Di Lorenzo e Nico D’Incecco di Riwega, che si sono spesi per la migliore riuscita dell’evento.