Caltanissetta. Il 19 giugno, per la 47^ Giornata del Donatore Fidas, partecipazione speciale di Sasà Salvaggio

CALTANISSETTA. In occasione della 47^ giornata del donatore Fidas Caltanissetta, è in programma una serata davvero speciale per celebrare chi, ogni giorno, sceglie di donare vita, speranza e futuro. L’evento si svolgerà il 19 giugno alle ore 20 a Pian del Lago, Caltanissetta

Un appuntamento dedicato ai donatori, ai volontari e a tutte le persone che credono nel valore della solidarietà e della condivisione. Ad accompagnare la serata ci saranno gli straordinari ritmi della 5^ edizione di Tribalika- Caltanissetta Drum Show a cura del Maestro Danilo La Padura, e la partecipazione speciale di Sasà Salvaggio, pronto a regalare sorrisi, leggerezza e momenti indimenticabili.

La Fidas Caltanissetta ricorda che Donare sangue è un gesto semplice che può fare una differenza enorme nella vita di qualcuno. Questa giornata è il nostro modo per dire grazie a chi ha già scelto di esserci e per invitare sempre più persone a far parte della grande famiglia FIDAS.

L’ingresso è gratuito nel contesto di un evento che sarà l’occasione per festeggiare insieme la cultura del dono, perché ogni donazione è un atto d’amore che continua a vivere nel tempo.