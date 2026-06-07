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Caltanissetta, auto si ribalta in via Amari: paura in strada, nessun ferito

Redazione

Caltanissetta, auto si ribalta in via Amari: paura in strada, nessun ferito

Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
Dom, 07/06/2026 - 12:01

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Attimi di preoccupazione questa mattina in via Amari, a Caltanissetta, dove un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente che ne ha provocato il ribaltamento.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, del personale del 118 e della Polizia Municipale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, mentre i soccorritori hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte.
L’incidente ha destato curiosità e preoccupazione tra i residenti della zona e tra quanti si trovavano a transitare lungo l’arteria cittadina al momento dei fatti.
Nonostante le conseguenze spettacolari del sinistro, fortunatamente non si registrano feriti. Nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale, poiché non sarebbe stato necessario ricorrere a cure mediche.
Resta adesso da comprendere cosa abbia determinato il ribaltamento del veicolo. Gli accertamenti delle autorità competenti serviranno a fare piena luce sulle cause dell’incidente.

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