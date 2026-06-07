Caltanissetta, auto si ribalta in via Amari: paura in strada, nessun ferito

Attimi di preoccupazione questa mattina in via Amari, a Caltanissetta, dove un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente che ne ha provocato il ribaltamento.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, del personale del 118 e della Polizia Municipale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, mentre i soccorritori hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente ha destato curiosità e preoccupazione tra i residenti della zona e tra quanti si trovavano a transitare lungo l’arteria cittadina al momento dei fatti.

Nonostante le conseguenze spettacolari del sinistro, fortunatamente non si registrano feriti. Nessuna delle persone coinvolte è stata trasportata in ospedale, poiché non sarebbe stato necessario ricorrere a cure mediche.

Resta adesso da comprendere cosa abbia determinato il ribaltamento del veicolo. Gli accertamenti delle autorità competenti serviranno a fare piena luce sulle cause dell’incidente.