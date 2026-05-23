Brand Usa celebra i 250 anni degli Stati Uniti, un’estate di eventi da Washington ﻿a San Diego

(Adnkronos) – Il 2026 segna un importante traguardo storico per gli Stati Uniti, che festeggiano il 250° anniversario: un’occasione unica per scoprire la storia del Paese. Brand Usa, organizzazione di destination marketing del Paese, in collaborazione con America250, invita questa estate i visitatori a scoprire gli eventi e le celebrazioni, diffusi su tutto il territorio, per vivere questa ricorrenza immersi nel patrimonio culturale. Ecco quelli più importanti. -Washington D.C. – Mostra 'Alla ricerca della vita, della libertà, e della felicità'. Lo Smithsonian’s National Museum of American History celebra l’anniversario degli Stati Uniti con una mostra immersiva e di grande impatto, nella quale saranno esposti oggetti storici e reperti appartenenti alla storia americana. Tra questi, la scrivania su cui Thomas Jefferson redasse la Dichiarazione d’Indipendenza e la Gunboat Philadelphia, un’imbarcazione da combattimento della Guerra d’Indipendenza completamente integra. La mostra ha aperto il 14 maggio ed è l’occasione perfetta per riconnettersi con la storia del Paese, in un continuo dialogo fra passato e presente. -Washington D.C. – Parata Nazionale del Memorial Day. Lunedì 25 maggio, durante il Memorial Day, la celebre Parata nazionale attraverserà Constitution Avenue, una delle strade principali della capitale, per onorare i caduti in guerra. Partirà dalla 7th Street, all’altezza degli Archivi Nazionali, per arrivare sulla 17th Street, passando la Casa Bianca. L’evento avrà inizio alle ore 10,00, con cerimonie di apertura e spettacoli a partire dalle ore 9,00. -New York (Dutchess County) – Fiera storica sulla Guerra d’Indipendenza americana. Dal 13 giugno al 9 luglio prenderà avvio Rev250, con eventi volti a commemorare l’indipendenza ottenuta nel 1776 e, soprattutto, la guerra combattuta per ottenerla. All’interno del fitto calendario di attività, spicca in particolare RevCon 2026, sicuramente la più celebre: si tratta di una rievocazione storica della Guerra d’Indipendenza, con dimostrazioni di armi e tattiche, e della vita militare sui campi di battaglia. L’evento si terrà il 13 giugno nella Dutchess County, che ebbe un ruolo di prim'ordine durante la Guerra, anche se non furono combattute battaglie sul suo suolo. -Sud California – Nascar. La Nascar, importante associazione che organizza e gestisce campionati automobilistici, organizzerà un evento speciale a San Diego: il primo circuito cittadino costruito su una base militare attiva, la Naval Base Coronado, per celebrare il 250° anniversario della Marina militare americana. L’evento durerà tre giorni, dal 19 al 21 giugno, segnando il ritorno di Nascar nel sud della California per la prima volta dal 2024. -Louisiana e Virginia – Sail250. Uno dei progetti più ambiziosi per festeggiare l’anniversario è sicuramente Sail250, una grande esposizione itinerante di navi a vela provenienti da tutto il mondo. Le città ospitanti sono 5, con le prime due tappe rappresentate da New Orleans, dal 28 maggio al 1 giugno, e Norfolk, dal 19 al 24 giugno. Oltre a questa scenica parata marittima, ciascuna città porterà poi un programma di eventi collaterali, per vivere appieno un’esperienza decisamente unica. -Washington D.C. – Grande fiera statale americana. Dal 25 giugno al 10 luglio, nel National Mall di Washington D.C. sarà possibile partecipare ad una fiera in tipico stile americano, la più grande e spettacolare del Paese. Sarà possibile visitare tutti i territori degli States in un unico posto, poiché la fiera è pensata come uno spazio di condivisione, dove ciascuno stato porterà la propria cultura e tradizione, in una celebrazione che attraversa l’intero Paese da costa a costa. -New York City – Manoscritto della Dichiarazione d’Indipendenza. Dall’1 al 3 luglio, il manoscritto della Dichiarazione d’Indipendenza stilato da Thomas Jefferson sarà esposto al pubblico presso la New York Public Library (Nyc): un’occasione unica per ammirare il documento originale che ha portato alla nascita di un’intera nazione. -Colorado – Festival delle mongolfiere Western Sky. Nella città di Delta, in Colorado, dal 2 al 5 luglio avrà luogo un evento molto particolare, il Festival delle mongolfiere. Durante ciascuna giornata, verranno proposte differenti attività, tra tornei di pickerball e pallavolo, schiuma party, food truck, fattorie didattiche e, ovviamente, la possibilità di fare un giro in mongolfiera, o di ammirarle illuminate durante gli spettacoli serali. Il calendario è in continuo aggiornamento ed è disponibile sul sito. -Sud Dakota – Fuochi d’artificio al Monte Rushmore. Il 3 luglio, per celebrare l’importanza della Giornata dell’Indipendenza del giorno successivo, si terrà un imponente spettacolo pirotecnico presso il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore, uno dei luoghi simbolo della nascita degli Stati Uniti. -New York City – Times Square Ball. Per la prima volta in assoluto, la Times Square Ball compirà la sua celebre discesa per un’occasione diversa dall’ultimo dell’anno. La data da segnare è il 3 luglio: preceduta da un conto alla rovescia che terminerà a mezzanotte, allo scoccare del 4 luglio la Sfera festeggerà l’anniversario, accompagnata da fuochi d’artificio che illumineranno la piazza, coriandoli e musica. -Nord Dakota – Prairie. Il 3 luglio, nella città di Mandan, in Nord Dakota, si svolgerà lo spettacolo pirotecnico-musicale Prairie, una sinfonia di luce, colori e suoni, sincronizzato con le canzoni scelte dal pubblico, per un’esperienza immersiva e teatrale. L’evento è gratuito e, poiché si svolgerà all’aperto, è consigliabile portare coperte e sedie per godersi appieno lo show, mentre sul posto saranno presenti bancarelle di cibo e bevande. La location precisa verrà annunciata a breve sul sito ufficiale. -New York City e New Jersey – Sail4th 250. Tra il 3 e 9 luglio, New York City e il New Jersey ospiteranno Sail4th 250, quando la più grande flotta internazionale di velieri mai vista verrà accolta nel porto di New York. Dopo la parata navale, che circumnavigherà la Statua della Libertà, avranno inizio le celebrazioni, che includeranno anche uno spettacolo aereo dei Blue Angels. -Texas – Fiera statale. Un’altra celebre fiera statale è quella del Texas, che si terrà dal 25 settembre al 18 ottobre a Dallas: ben 24 giorni di divertimento, in un evento dalla lunga storia che ormai non è più solo una semplice celebrazione. La State Fair of Texas è infatti una delle fiere più grandi e longeve degli Stati Uniti, capace di attirare milioni di visitatori. Ospitata nello storico Fair Park, offre un mix indimenticabile di intrattenimento dal vivo, concerti, specialità gastronomiche texane, giostre ed esperienze culturali. Al centro della manifestazione svetta Big Tex, il celebre cowboy alto 17 metri che accoglie i visitatori in una vivace celebrazione dell’orgoglio e dell’ospitalità texana. Tra esperienze culturali, spettacoli e grandi eventi, gli Stati Uniti propongono un ampio programma di festeggiamenti adatti a tutti i gusti, e accomunati dal desiderio di celebrare in grande stile questo importante traguardo storico. Per organizzare il viaggio, visitare il sito https://www.visittheusa.com/it/america-250/.

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