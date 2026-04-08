Mussomeli, al compianto Walter Tuzzeo l’intitolazione degli studi di registrazione Legarre

MUSSOMELI – Il Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità mussomelese il più profondo orgoglio per il prestigioso riconoscimento conferito alla memoria del nostro concittadino Walter Tuzzeo. La decisione della città di Eibar di intitolare gli studi di registrazione Legarre al “Centro di creazione musicale Walter Tuzzeo” rappresenta un tributo di straordinario valore umano e culturale a una figura che ha saputo distinguersi ben oltre i confini della propria terra d’origine. Un gesto significativo che testimonia quanto il talento, la passione e la dedizione di Walter Tuzzeo abbiano lasciato un segno indelebile nella vita artistica e sociale della comunità che lo ha accolto. Walter Tuzzeo non è stato soltanto un eccellente tecnico del suono, ma un autentico promotore di cultura, un punto di riferimento per generazioni di artisti e un instancabile sostenitore della creatività come strumento di crescita collettiva. Il riconoscimento conferitogli dalla città di Eibar assume pertanto un valore universale, celebrando non solo il professionista, ma soprattutto l’uomo e la sua capacità di costruire relazioni, opportunità e percorsi condivisi. Per Mussomeli, questo momento rappresenta motivo di grande fierezza. La storia e il percorso di Walter Tuzzeo sono testimonianza concreta di come i valori della nostra comunità – impegno, talento e umanità – possano affermarsi e brillare anche in contesti internazionali. L’Amministrazione comunale si unisce idealmente alla cerimonia dell’11 aprile in Spagna, rendendo omaggio a un figlio illustre della nostra terra, il cui esempio continuerà a ispirare le nuove generazioni. Mussomeli rende onore a Walter Tuzzeo, custode di cultura e ambasciatore autentico dei migliori valori della comunità.