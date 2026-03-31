Mussomeli, nuovi assunti al Comune firmano i contratti: Carrubba e Mantio

MUSSOMELI – Altre due assunzioni al Comune di Mussomeli. Prosegue, infatti, il percorso di potenziamento della struttura amministrativa del Comune di Mussomeli, attraverso l’inserimento di nuove professionalità strategiche volte a migliorare l’efficienza degli uffici e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Questa mattina, presso la Sala Giunta, alla presenza del Sindaco Giuseppe Catania, della Segretaria Generale Teresa Burgio e della Responsabile dell’Ufficio Personale Erina Imbornone, sono stati sottoscritti altri due contratti di assunzione, nell’ambito dei quattro previsti dal piano di riorganizzazione dell’Ente. I nuovi incarichi riguardano il Dott. Sebastiano Carrubba, nominato Responsabile dell’Area Amministrativa, e l’Ing. Salvatore Mantio, nuovo Tecnico Comunale. Entrambi giovani e altamente qualificati, portano con sé esperienze professionali significative: il Dott. Carrubba ha operato in società di revisione di rilievo internazionale e presso l’Azienda Sanitaria di Palermo; l’Ing. Mantio ha invece maturato competenze presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Padova. Le nuove assunzioni si inseriscono in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale, finalizzata a rafforzare la macchina amministrativa e a garantire servizi sempre più efficienti, efficaci e rispondenti alle esigenze della comunità. “Si tratta di un passaggio importante – sottolinea il Sindaco On. Giuseppe Catania – che conferma il nostro impegno nel consolidare la struttura comunale attraverso l’inserimento di competenze qualificate, capaci di contribuire concretamente allo sviluppo e al miglioramento dell’azione amministrativa. È inoltre motivo di orgoglio poter accogliere nuovamente in città due giovani e validi professionisti mussomelesi”.