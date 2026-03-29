Forza Italia a Mussomeli: politica al servizio della persona e Daniele Frangiamore nuovo segretario cittadino

L’Ufficio politico di F.I. di Mussomeli

MUSSOMELI – Si è svolto a Mussomeli il congresso cittadino di Forza Italia, un appuntamento politico di rilievo per l’intero territorio, incentrato sul tema “La politica al servizio della persona umana”, che ha rappresentato il filo conduttore di una giornata partecipata e ricca di contenuti, svoltasi in una sala gremita, segno tangibile dell’interesse e della partecipazione della comunità. L’iniziativa, promossa e moderata dall’ex ministro Salvatore Cardinale, ha registrato una significativa presenza di esponenti istituzionali e politici di primo piano, a conferma del ruolo centrale che il territorio continua a rivestire negli equilibri del partito a livello provinciale e regionale. Al congresso hanno preso parte il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il segretario regionale di Forza Italia Marcello Caruso, insieme all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. Presenti anche numerosi deputati regionali, tra cui Nicola D’Agostino, Gaspare Vitrano, Margherita La Rocca Ruvolo e Luisa Lantieri, quest’ultima nella qualità di vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Tra le figure di rilievo, Rosetta Cirrone Cipolla, prossima all’insediamento all’Ars, e rappresentanti del mondo politico dell’area moderata, come Decio Terrana per l’Udc e Gero Valenza per la Dc. A testimonianza del coinvolgimento anche del livello amministrativo locale e provinciale, erano presenti gli assessori provinciali Gianluca Miccichè e Rosario Sorce, nonché il sindaco di Riesi Salvatore Sardella. Il congresso si è concluso con l’elezione di Daniele Frangiamore a segretario cittadino di Forza Italia: Una persona ben nota in paese, attivamente impegnato nel sociale. Una scelta che coniuga competenza, radicamento nel territorio e sensibilità verso i bisogni della comunità, segnando l’avvio di una nuova fase per il partito locale. Nel suo intervento, il neo segretario ha tracciato una linea chiara, fondata su responsabilità, radicamento e visione. L’incarico viene interpretato come un impegno verso la comunità. La proposta politica del nuovo segretario si articola su tre direttrici fondamentali: ascolto del territorio, concretezza nell’azione politica e rinnovamento della classe dirigente. Nel corso dell’intervento sono state evidenziate alcune priorità strategiche per Mussomeli: la tutela della sanità locale, il miglioramento della viabilità e il sostegno all’agricoltura. Il congresso di Mussomeli ha rappresentato un momento di forte coesione e rilancio per Forza Italia, segnando l’inizio di un nuovo percorso per il partito a livello locale.

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