Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora

Juan Carlos Ferrero torna in pista. Lo storico, ma ormai ex, allenatore di Carlos Alcaraz, da cui si è separato a inizio anno per divergenze contrattuali, ha annunciato una nuova collaborazione. Ma dal tennis, il coach è passato al golf. Ferrero infatti allenerà, a sorpresa, il giovane golfista spagnolo Angel Ayora, con cui si concentrerà soprattutto sull'aspetto mentale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ferrero con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Eccitato di annunciare una nuova collaborazione professionale per il 2026!", ha scritto, "lavorerò al fianco di Angel Ayora, un giovane golfista dalle grandi potenzialità, il suo allenatore Juan Ochoa e la sua squadra dirigenziale. Lavoreremo insieme sul lato mentale della performance e dello sviluppo professionale". "Il tennis è la mia vita, e continuerò a dare il massimo in Accademia e nel circuito. Tuttavia, il golf mi emoziona anche: è uno sport individuale dove l'aspetto mentale gioca un ruolo cruciale", ha spiegto Ferrero, "sono lieto di poter contribuire con la mia esperienza e sostenere la crescita di Ángel nel circuito. Abbiamo già iniziato, molto motivati e non vediamo l'ora di continuare questo viaggio".

