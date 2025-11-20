Caltanissetta, il 23 novembre in scena “Amaru cu si marita”: commedia scritta e diretta da Salvatore Di Mauro

Prosegue il 3° Concorso Teatrale “Peppe Nasca” – Targa “Michele Abate”, una rassegna dedicata alle migliori compagnie amatoriali dell’Isola e alla tradizione del teatro comico e dialettale.

La rassegna, che porta a Caltanissetta le compagnie provenienti da ogni provincia siciliana, continua a confermare la città come punto di riferimento per il teatro amatoriale di qualità e per la valorizzazione delle tradizioni popolari.

Guarda il video su YouTube https://youtu.be/H-qfYbcv3y4



Tra le voci che stanno animando questa edizione, il regista David Amalfa, della compagnia “Dietro le Quinte”, ha sottolineato l’importanza del confronto che il concorso offre alle realtà teatrali siciliane: «Guardiamo sempre con favore alle manifestazioni che permettono alle compagnie di confrontarsi: aiutano a crescere e a capire cosa funziona e cosa no. Partecipare a una rassegna così è l’occasione per mettere in scena un lavoro provato per mesi e per misurarsi con un pubblico diverso dal proprio.»

Amalfa aggiunge: «Portare il proprio spettacolo in una città lontana è anche una forma di prestigio. È un viaggio professionale e umano, perché si va in scena per il pubblico. Offrire dodici spettacoli gratuiti è un segnale straordinario: non tutti possono permettersi momenti di svago, e questa rassegna glieli offre.»

E conclude con un pensiero di gratitudine: «È un privilegio essere stati scelti da chi ha creduto nelle nostre capacità.»

Il prossimo appuntamento della rassegna è domenica 23 novembre, alle ore 18:00, quando salirà sul palco la compagnia Le Maschere di Canicattini Bagni (SR) con la brillante farsa comica “Amaru cu si marita”, scritta e diretta da Salvatore Di Mauro.

La commedia racconta, in tono ironico e leggero, le vicissitudini di due uomini di mezza età, entrambi separati, costretti a convivere in un appartamento tutt’altro che ideale, dominato dalla presenza di un’attrice eccentrica e invadente.

Un susseguirsi di equivoci, gelosie e situazioni imprevedibili dà vita a una farsa vivace e divertentissima.

Cast

• Sebastiano Cascone – Attore protagonista

• Vincenzo Lentini – Attore non protagonista

• Sebastiano Cascone – Attore caratterista

• Ludovica Cartelli – Attrice protagonista

• Giusi Emmanuele – Attrice non protagonista (e costumi)

• Mariangela Scirpo – Attrice caratterista

Regia: Salvatore Di Mauro

Scenografia: Nunzio Mozzicato

Costumi: Giusi Emmanuele

Il programma del 3° Concorso Teatrale Peppe Nasca – Targa Michele Abbate continua

Tutti gli spettacoli si svolgono la domenica alle ore 18:00 presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria ai numeri:

349 1597197 – 328 6573846

I prossimi appuntamenti

• 7 dicembre 2025 – Teatro Stabile Tremestieri Etneo (CT) – Appuntamento al Grand Hotel di R. Coney – Regia Santo Di Natale

• 21 dicembre 2025 – Nuova Compagnia Teatrale Cassibile (SR) – Frittata di cipolle e mezza palafitta di A. Serra – Regia Alessandro Serra

• 4 gennaio 2026 – Compagnia del Tempo Relativo (Canicattì – AG) – L’altro figlio di Pirandello – Regia Lella Falzone

• 18 gennaio 2026 – Amici del Teatro Chiaramonte Gulfi (RG) – Non ti pago di Eduardo De Filippo – Regia Vito Cultrera

• 1 febbraio 2026 – Compagnia Teatrale A. Musco (Riesi – CL) – Una questione delicata di A. Zucchini – Regia Guglielmo Gallè

• 15 febbraio 2026 – Ass. Teatro Arte e Cultura S. Cattafi (Barcellona P.G. – ME) – Il Bell’Antonio di V. Brancati – Regia Pippo e Maria Rosa Bucca

• 1 marzo 2026 – Compagnia In Valigia (Palermo) – The Prudes di A. Neilson – Regia Dario Scarpati

• 8 marzo 2026 – Compagnia Thèatron (Caltanissetta) – Voci di donna – Spettacolo di teatro e musica

• 15 marzo 2026 – Compagnia Sipario (Marsala – TP) – Teresa… Il musical di Vito Scarpitta – Regia Vito Scarpitta

• 19 aprile 2026 – Compagnia Thèatron (Caltanissetta) – La magia dell’inganno – Farsa musicale di Ernesto Cerrito – Regia Totò Cannistraci

• 26 aprile 2026 – Galà di Premiazione