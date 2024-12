WhatsApp down, problemi oggi: cosa succede            

(Adnkronos) –

WhatsApp down oggi in Italia. La popolare app di messaggistica ha problemi – anche su WhatsApp web – oggi 11 dicembre 2024, a giudicare dalle segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora i guasti sulla rete. I disservizi si estendono anche a Instagram e Facebook, altre app della galassia Meta: in base alla 'mappa' delle segnalazioni di Downdetector, i problemi non sono limitati all'Italia. Dalla Germania alla Spagna, dagli Stati Uniti al Brasile, dall'Australia al Giappone, il down appare di portata internazionale. La conferma dei problemi viene da @WABetaInfo, profilo X sempre informato su novità e guasti dell'app. "WhatsApp è attualmente alle prese con gravi problemi, report indicano che anche le altre piattaforme Meta, come Facebook e Instagram, stanno segnalando down", si legge in un post pubblicato poco dopo le 19 italiane. In particolare, WhatsApp non sembra consentire il regolare invio di messaggi, che rimangono in stand by a lungo prima della spedizione. Si verifica, così, una sorta di ingorgo e quando l'app riprende a funzionare a singhiozzo vengono inviati a raffica i messaggi 'congelati'. Su X, consueto 'rifugio' degli utenti quando si verificano problemi a WhatsApp e ai social principali, decollano rapidamente gli hashtag con l''allarme' #whatsappdown e #instagramdown. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)