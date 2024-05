FederEventi Caltanissetta presente nella manifestazione ornitologica Lovebird & Colorado 2024 a Reggio Emilia

FederEventi Caltanissetta conferma il suo impegno nella promozione dell’ornicoltura a livello nazionale, diventando media partner dell’evento Lovebird & Colorado 2024. La manifestazione, che si terrà a Reggio Emilia presso la sede della Società Ornitologica Reggiana (via Fratelli Manfredi 57/3) da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2024, riunisce due mostre ornitologiche specializzate:

III Edizione di LOVEBIRD: dedicata esclusivamente ai pappagalli della specie Agapornis (inseparabili), organizzata da Società Ornitologica Reggiana, Gruppo Ornitologico “La Fenice” (AMO-ASOC) e il Club Italiano Allevatori Agapornis.

XI Edizione di COLORADO: dedicata all’ondulato di colore (cocorite), organizzata da Società Ornitologica Reggiana, Gruppo Ornitologico “La Fenice” (AMO-ASOC) e in collaborazione con Club Amici dell’Ondulato.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di pappagalli di ammirare alcuni dei migliori soggetti in gara, provenienti da allevatori italiani ed europei di grande fama. I partecipanti, nel rispetto del benessere animale e delle normative vigenti, esporranno i loro splendidi esemplari per contendersi gli ambiti titoli.

Sono previsti oltre 1200 soggetti in gara, un vero e proprio spettacolo di colori e forme per gli amanti di questi affascinanti volatili. Il pubblico potrà ammirare i soggetti in mostra domenica 2 giugno 2024 dalle ore 9:00 alle 12:00, con ingresso gratuito. Lovebird & Colorado 2024 si rivolge non solo agli allevatori esperti, ma anche a tutti coloro che sono curiosi di conoscere il mondo dei pappagalli e desiderano ammirare da vicino questi splendidi animali. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per approfondire le proprie conoscenze sull’ornicoltura e per trascorrere una giornata piacevole all’insegna della passione per i pappagalli.

La partecipazione di FederEventi Caltanissetta come media partner di Lovebird & Colorado 2024 conferma l’impegno dell’associazione nella promozione dell’ornicoltura a livello nazionale. L’associazione si propone di valorizzare l’allevamento di pappagalli e di diffondere la cultura del rispetto per questi animali, attraverso la divulgazione di informazioni e l’organizzazione di eventi dedicati.