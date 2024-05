Caltanissetta. Per 30 giorni da oggi 30 maggio si potrà votare per finanziare progetti con fondi del bilancio partecipativo

CALTAISSETTA. Da oggi, 30 Maggio 2024, e per i prossimi 30 giorni i cittadini di Caltanissetta avranno la possibilità di partecipare all’attività amministrativa e votare uno dei progetti ritenuti ammissibili a ricevere i fondi per il bilancio partecipativo.

Per esprimere la preferenza, in modalità online o in presenza, bisognerà avere almeno 16 anni ed essere residenti a Caltanissetta.

In particolare le operazioni di voto avverranno in due modi:

· attraverso SPID (Sistema pubblico di identità digitale), in seguito all’identificazione del richiedente.

· in presenza, presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Comunale in Corso Umberto I n. 132, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle 17:00 di giovedì.

I cittadini potranno votare solo uno dei progetti ammissibili accedendo al sito web https://caltanissetta.comunelive.it

La finestra di voto resterà aperta per trenta giorni dalle ore 9:00 del 30 Maggio 2024 alle ore 24:00 del 29 Giugno 2024.

Il bilancio partecipativo è stato istituito sulla base della legge regionale n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1 che invita gli enti locali a destinare somme per azioni di interesse comune selezionandole attraverso strumenti che coinvolgono la cittadinanza.

Le proposte presentate e ritenute ammissibili sono in tutto 14. Tra queste 10 rimandano all’ambito “Cultura”, 4 all’area “Turismo” e 1 allo “Sport”.

Per l’ambito “CULTURA”

· NOI SIAMO … TERRA! WATANKA! presentata da ROBERTA DI CARLO

· IL TESTO NEL CASSETTO presentata dal TEATRO TABILE NISSENO CONIGLIO RAIMONDO DAVIDE

· MODA &TRADIZIONE presentata dall’ASS.CULT. LADY ANNA I RICAMI DELLA NONNA DI CALTANISSETTA

· LO ZOLFO DI SICILIA presentata dall’ASS.MINER.PALEONTOL. E DELLA CULTURA DELLA SOLFARA DI SICILIA

· LE STELLE SONO DONNE presentata dall’APS << SULLE ALI DELLA MUSICA >>

· 2° RASSEGNA MUSICALE SUONI IN ITINERE presentata da ANDREA CASTIGLIONE

· TRECENTENARIO DELL’INQUISIZIONE A CALTANISSETTA 1724-2024 presentata da EMANUELA ARENA COLIBRI’ INFINITI MONDI DA SCOPRIRE A.P.S.

· RIEVOCAZIONE STORICA DELLA CORTE DEI MONCADA presentata da LUCA MICCICHE’ PRESID. PRO LOCO CALTANISSETTA APS

· CARO-VITA_E’ TEMPO DI RISPARMIARE! presentata da FEDERCONSUMATORI CALTANISSETTA APS CULTURA

· LAPIDE COMMEMORATIVA E CAMPAGNA DIVULGATIVA NOSTRO FILOSOFO ROSARIO ASSUNTO presentata dall’ASS. CULTUR. “ROSARIO ASSUNTO”

Per l’ambito “TURISMO”

· LA VIA DEGLI ARTIGIANI DI A.P.S. ANCOS CL_PRESID. PROV. GIUSEPPE DIFRANCESCO

· PERCORSI DI ARTE URBANA presentata da CREATIVE SPACES – EROS DI PRIMA

· SCOPRI CALTANISSETTA – PERCORSI DI TURISMO EDUCATIVO presentata dalla CONSULTA SUL TURISMO DI CALTANISSETTA – P.V. MARIA LUISA SEDITA

Per l’ambito “SPORT”

· FISCHIO D’INIZIO presentata dall’ASD POL. NISSENA

Verranno finanziati – con un importo massimo di 6 mila euro ciascuno – i 5 progetti che riceveranno il maggior numero di voti validi.

Per leggere nel dettaglio tutti i progetti visita il sito: https://caltanissetta.comunelive.it/News/default.aspx?0*73*0*1