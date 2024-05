Caltanissetta. Il Cefpas ospita il 3° congresso nazionale sul ‘Trauma di interesse chirurgico’

CALTANISSETTA. Inizia il conto alla rovescia, mancano solo 10 giorni all’inizio dell’importante appuntamento scientifico a carattere nazionale che è il terzo congresso sulla “Gestione del trauma di interesse chirurgico”.

Arriveranno a Caltanissetta e si avvicenderanno nell’aula Papa Giovanni II del Cefpas nomi di spicco della chirurgia italiana, e non solo, come quello del neo eletto presidente dell’Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) Vincenzo Bottino, il presidente uscente Marco Scatizzi e il past presidente Pierluigi Marini e ancora volti noti della televisione come i giornalisti Rai Salvo Toscano e Karina Valeria Marino che, con le loro lectio magistralis, interverranno disquisendo sull’importanza della comunicazione in materia di salute e sanità.

Il terzo congresso nazionale, che riguarda “L’approccio all’evento trauma del chirurgo giovane”, si pone l’obiettivo di formare e informare coloro che si approcciano a questa importante branca della medicina e cioè i giovani chirurghi (under 35) e gli specializzandi e apre ‘le porte’ a tutti gli altri attori che intervengono all’interno del fenomeno trauma, dagli anestesisti agli infermieri, dagli psicologi agli oss.

Le due giorni è così suddivisa: la prima giornata, quella dell’8 giugno, vedrà una sessione infermieristica con insert di medici e psicologi, la seconda (9 giugno) sarà dedicata, invece, alla sessione medica con i pareri degli infermieri; un connubio perfetto tra i diversi ruoli che sono parte di una unica grande disciplina che ha come obiettivo la risoluzione dell’evento trauma.

Presidenti del congresso sono Giovanni Di Lorenzo, dirigente medico di Chirurgia generale e responsabile Unità operativa dipartimentale (Uod) a valenza aziendale “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta e Giovanni Ciaccio (presidente onorario), direttore Unità operativa complessa (Uoc) Chirurgia generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta.

Il congresso è patrocinato dalla Regione siciliana, Assessorato alla Salute; Comune di Caltanissetta, Asp2 Caltanissetta, Associazione italiana degli infermieri di camera operatoria (Aico), Surgical training academic forum (Staff), Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi).

Per ulteriori informazioni e iscrizioni (sessione infermieristica già sold out) per quanto concerne le sessioni medica, corso giovani specializzandi in chirurgia inferiori a 35 anni, corso infermieri e strumentisti di sala operatoria consultare i seguenti indirizzi:www.obiettivotrauma.it; https://www.obiettivotrauma.it/registrazioni; e-mail info@obiettivotrauma.it