Caltanissetta. Sergio Profeta (Uilcom): “Precipitano le azioni Telecom; 400 famiglie nissene rischiano di perdere il posto di lavoro”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario generale della Uilcom Sergio Profeta a proposito della situazione legata al futuro della Telecom e, di riflesso, di quello di 400 famiglie nissene sul piano lavorativo.

” Precipitano del 23,8% le azioni di Telecom dopo che il gruppo ha presentato l nuovo Piano Industriale. Gli investitori palesano il loro scetticismo. Il gruppo Tim ha come primo azionista i francesi di Vivendi con il 23,7 %, ci sono poi Cassa depositi e prestiti (quindi il Ministero dell’Economia) con il 9,8% e investitori istituzionali.

Il piano a livello Domestico, prevede un progetto di trasformazione dei costi legato al ridimensionamento delle strutture, nonché il recupero di parecchi milioni legati all’insostenibilità del personale di alcune aree. In pratica i nostri timori, su eventuale vendita di Telecontact, erano fondati. Adesso sale altissima la preoccupazione tra i quasi 400 lavoratori che operano all’interno del sito di Caltanissetta. Sarebbe davvero molto preoccupante, continua il segretario della UILCOM Sergio Profeta, che 400 famiglie nissene si troverebbero nella condizione di perdere il loro lavoro.

Ci muoveremo in tutte le direzioni, chiederemo dei tavoli con le istituzioni locali , attiveremo ciò che è consentito per fermare questo progetto e intanto abbiamo già chiesto un incontro al ministro Urso, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.

Il segretario generale Sergio Profeta