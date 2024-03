Caltanissetta. Interrogazione dei consiglieri Petrantoni e Bruzzaniti (FdI) su avviso per efficientamento energetico edifici pubblici

CALTANISSETTA. Interrogazione consiliare con risposta scritta. E’ quella che hanno presentato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Toti Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti al sindaco a proposito dell’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici nella Regione Sicilia.

I consiglieri in premessa hanno rilevato che “La Regione Sicilia, con delibera n. 53 del 20/02/2024 della Giunta regionale, ha confermato la strategicità delle tematiche energetiche individuando, in particolare, fra gli obiettivi strategici quello dell’efficienza energetica (ob. 04.01) già perseguito negli anni destinando alla realizzazione delle relative azioni del settore Energia 100M€ nell’ambito della definizione dell’Accordo per la Coesione a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 all’esito del relativo processo di assegnazione da parte del CIPESS”.

“La programmazione approvata dalla Giunta regionale con la citata delibera – prosegue l’interrogazione – è funzionale al dimensionamento, alle caratteristiche e ai potenziali benefici prodotti dalle opere di efficientamento energetico oggetto della ricognizione e successivamente potenzialmente a finanziabilità, intendendo massimizzare l’efficienza energetica degli edifici pubblici all’interno di un programma che ne garantisca la coerenza con l’obiettivo generale di efficientamento e risparmio energetico, e visto che il Dipartimento Regionale dell’Energia intende avviare, secondo quando disposto dal Dipartimento della Programmazione Area 6 del 27/02/24 prot.2583, una prima “attività ricognitiva” dei progetti/ interventi più coerenti con gli obiettivi sopra definiti, ed “immediatamente cantierabili”.

Secondo i consiglieri: “Saranno inserite nell’elenco come “Operazioni ammissibili” la realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), quali interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su edifici pubblici più energivori. Le tipologie d’intervento che potranno essere realizzate sono diverse, come:

• Interventi sull’involucro edilizio

• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive d’infissi delimitanti il volume climatizzato;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;

• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

• riqualificazione degli impianti d’illuminazione, interni ed esterni, anche con l’integrazione della luce naturale (daylighting);

• installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

• installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici- Sistemi di monitoraggio;

• MHRV (ventilazione meccanica con recuperatore);

• Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

• impianti fotovoltaici;

• impianti micro eolici, fino a un massimo di 5 kW di potenza (si utilizzerà la scheda aperta); Altri interventi (scheda aperta)

• efficientamento dei sistemi di trasporto interni o relativi alle pertinenze dell’edificio, come ascensori o scale – 4 – mobili.

Alla luce di queste considerazioni i due consiglieri hanno chiesto al sindaco se l’Amministrazione comunale sia interessata a questo “Avviso pubblico esplorativo” e quali sono le strutture/edifici che ad oggi necessiterebbero opere di efficientamento energetico da essere indicate, considerando per altro, le diverse tipologie di intervento che potranno essere realizzate”.