Caltanissetta. Incontro tra il commissario straordinario dell’Asp Ficarra e i pazienti talassemici

CALTANISSETTA. Si è tenuto oggi l’incontro del Commissario Straordinario Dott. S.L. Ficarra presso l’ Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta, alla presenza del Direttore di Presidio Dr. Benedetto Trobia, con la Fasted Sicilia Onlus, Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia Emoglobinopatie e Depranocitosi, per parlare delle tante soluzioni migliorative che possono essere messe in campo per implementare le attività a supporto dei pazienti affetti da questa patologia e renderle più vicine alle loro molteplici necessità.

Continua dunque l’attività di confronto dell’Asp con gli enti del Terzo settore per dare sempre più valore al loro contributo nel supportare il percorso assistenziale dei nostri pazienti.

Richiesta anche l’attivazione di una procedura di eritrocitoaferesi, accolta con entusiasmo dal Commissario Straordinario e dal Dr. Trobia, da attuare in raccordo con il Direttore della U.O.C. Trasfusionale, Dr. Nunzio Marletta.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata l’importanza della sinergia tra i reparti coinvolti, ovvero l’U.O.C. Trasfusionale e l’U.O.S.D. di Thalassemia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.