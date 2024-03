Caltanissetta. Il 23 e 24 marzo Corso di riconoscimento delle erbe commestibili siciliane

CALTANISSETTA. Un corso di riconoscimento delle erbe commestibili siciliane. E’ quello che si svolgerà il 23/24 marzo a Caltanissetta. Inner Sicily, la Cooperativa Silene e Ulìwood organizzano un corso per il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili siciliane per Caltanissetta e vicini di casa. Tale evento prevede l’identificazione, attraverso un approccio scientifico, delle principali erbe spontanee presenti in Sicilia utilizzate a scopo alimentare. Il corso si articolerà in 2 giornate, nello specifico:

Sabato 23 marzo – Sede: giardino d’inverno di Ulíwood – Caltanissetta 16:30 – 19:30: Teoria Durante le ore di teoria verranno trattati argomenti sulla storia, l’importanza e gli utilizzi delle piante alimurgiche locali ma principalmente saranno esposte delle schede con oltre 50 specie presenti nel territorio siciliano e utilizzate a scopo alimentare. Ogni scheda presenterà l’immagine della pianta con in dettaglio tutti i caratteri morfologici utili ai fini del riconoscimento in campo, il suo nome scientifico, volgare italiano e dialettale; verranno inoltre proposte alcune ricette per gli utilizzi delle principali piante trattate.

19:30 – 20:30: Laboratorio. Nelle ore di laboratorio saranno descritti gli esemplari freschi raccolti in campo dal docente con lo scopo di osservarne direttamente i dettagli e i caratteri morfologici utili ai fini diagnostici.

Domenica 24 marzo, dalle 9:00 alle 16:00 escursione in campo con raccolta e identificazione – pranzo a base di erbe spontanee – consegna degli attestati di partecipazione. Durante l’escursione in campo saranno identificate le principali piante del territorio che verranno raccolte e nominate dall’esperto botanico. A conclusione della esperienza formativa, teorica e pratica, è previsto un momento conviviale degustativo.

Per il pranzo alimurgico saremo ospitati presso il giardino d’inverno Ulìwood a Caltanissetta, dove degusteremo le principali erbe selvatiche studiate e raccolte nel territorio. Il menù prevede un tripudio di sapori unici, custoditi segretamente dalle erbe di campo che rappresentavano la vecchia cucina povera di un tempo, pietanze rivisitate con creatività e sapienza.

Costi: corso (lezioni teoriche, laboratori ed escursione) € 40

pranzo alimurgico a base di erbe selvatiche siciliane € 20

SEDE DEL CORSO: Ulíwood – viale Stefano Candura – zona Pian del Lago – Caltanissetta.

Per iscriversi occorre inviare NOME – COGNOME – LUOGO E DATA DI NASCITA – RECAPITO TELEFONICO – INDIRIZZO EMAIL a: Irene 340 6268393, (whatsapp) – irene.bonanno@gmail.com . Verranno prese in carico esclusivamente le prime 30 richieste d’iscrizione. Le quote di partecipazione dovranno essere corrisposte entro e non oltre l’inizio delle attività. La prenotazione è obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2024, completa dei propri dati anagrafici che saranno trattati secondo le normative vigenti in materia di privacy. Si riserva il diritto di annullare l’evento, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.