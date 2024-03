Caltanissetta. Il 16 marzo l’Associazione Casa Rosetta presenta il progetto “La Persona al Centro”

L’Associazione Casa Rosetta sta avviando il progetto “La persona al centro”, finanziato dal Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da sostanze nelle giovani generazioni. Il progetto prevede eventi di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive e lo sviluppo a cascata del programma scolastico “Unplugged” nei territori di Caltanissetta, Enna e Agrigento.

Il progetto sarà presentato nella Giornata di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive tra gli adolescenti che si terrà il 16 marzo alle 9,30 al Teatro Margherita di Caltanissetta. La giornata di presentazione al teatro comunale prevede interventi di esperti nazionali e internazionali, con contributi che rispondono al bisogno di conoscenza e aggiornamento sui temi così importanti che necessitano di un impegno urgente da parte della comunità educante.

Il progetto “La persona al centro” segue le linee guida del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, recepito dalla Regione siciliana nel Piano regionale della prevenzione 2020 – 2025 e, in particolare, risponde al Macro Obiettivo 2 – Dipendenze e problemi correlati, – PP4 Dipendenze – il quale recita “La prevenzione è la principale azione per evitare e ridurre i rischi e in danni alla salute correlati all’uso e abuso di sostanze psicoattive legali e illegali e all’insorgenza di disturbi comportamentali”.