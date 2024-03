Caltanissetta. Gesù Nazareno rientra a Sant’Agata: il 9 marzo c’è il 13° concerto per festeggiarlo

CALTANISSETTA. Dopo tre settimane di esposizione presso tre parrocchie cittadine, San Paolo, Sacro Cuore e Santo Spirito, sabato 9 marzo il simulacro di Gesù Nazareno fa rientro nella Chiesa di Sant’Agata dove rimarrà esposto nella navata centrale sino alla Domenica delle Palme, quando sistemato su una maestosa barca infiorata sarà portato in processione a spalla dal Gruppo portatori per le vie della città di Caltanissetta, a cura dell’omonima Associazione.

Il rientro a “Casa”, come di consueto, sarà salutato da un concerto in Suo onore, quest’anno giunto alla 13^ edizione. All’edizione 2024 sarà presente il coro Seeds Of Faith di Caltanissetta, sotto la direzione del maestro Roberto Vitale. Una serata di canti e musica, in tema quaresimale, contemplando il Cristo Benedicente, molto caro ai nisseni. Con il 13° concerto in onore di Gesù Nazareno ci si avvicina a grandi passi a Domenica 24 marzo, quando la Processione di Gesù Nazareno aprirà ufficialmente la Settimana Santa di Caltanissetta, la settimana più importante per la Città.