Caltanissetta. Caro acqua. La Diocesi: “Consentita raccolta firme sui sagrati e negli spazi antistanti le chiese”

CALTANISSETTA. Ancora una nota della Diocesi di Caltanissetta, per il tramite del vicario generale mons. Onofrio Castelli, “Ad opportuna integrazione di quanto dichiarato ieri, in data 13 marzo 2024, riguardo alla raccolta firme per il “caro-acqua” nel territorio”.

In particolare, in questa nuova nota è stato ribadito e confermato che <ai promotori della iniziativa e ai Comitati di Quartieri è consentito operare la raccolta firme sui sagrati e negli spazi antistanti le chiese. I parroci sono stati messi al corrente di queste disposizioni>.