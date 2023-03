Settimana Santa a Caltanissetta, tutti gli appuntamenti culturali e liturgici dal 23 marzo al 9 aprile 2023

La Calendarizzazione degli eventi correlati alla Pasqua 2023, a Caltanissetta, quest’anno non sarà contenuta soltanto nelle giornate della “Settimana Santa” tra il 2 e il 9 aprile 2023. I tradizionali riti e processioni, saranno anticipate e arricchite da mostre, concerti, spettacoli, manifestazioni ed eventi culturali di variegato interesse.

A seguire il programma che si potrà vivere giorno per giorno. Un Vademecum che permetterà al visitatore di sapere “cosa, dove e quando vedere”.

23 Marzo 2023

ore19:00, Palazzo Moncada: “La Passione di Gesù raccontata dal Canonico Pulci”, a cura di don Rino dello Spedale Alongi

Museo d’Arte Contemporanea, ex rifugio antiaereo: Inaugurazione della mostra sulla Settimana Santa di Caltanissetta a cura del presidente della Proloco Luca Miccichè.

24 marzo 2023

Ore 20.00 – Centro Storico: “Contemplando le vare”, Via Crucis dei Grandi Gruppi Sacri guidata da S. E .R .il Vescovo Mons. Mario Russotto

25 marzo 2023

Ore 18.30, Chiesa Santa Maria la Nova (Cattedrale) 5° Sabatino del Capitano della Real Maestranza. Santa Messa celebrata dal parroco Mons. Gaetano Canalella animata dall’Ass. Piccoli Gruppi Sacri.

Ore 19, Palazzo Moncada: inaugurazione della collettiva d’arte contemporanea “Oltre la paura” (in esposizione fino al 13 aprile). Espongono Anna Giannone, Alberto Antonio Foresta, Carlo Sillitti, Fausta Caldarella, Floriana Rampanti, Lorenzo Ciulla, Michelangelo Lacagnina, Venera Alaimo, Ivana Urso. Nell’occasione sarà presentato il libro “Come fosse un fiore” di Anna Giannone.

26 marzo 2023

ore 20, Cattedrale di Santa Maria La Nova: concerto “Composizioni funebri per banda” con il corpo bandistico “S. Albicocco” e alcuni passi dedicati ai Caruso di miniera recitati dagli allievi di Aldo Rape’;

28 marzo 2023

ore 18:00, Palazzo Moncada: “I Biangardi nella scultura devozionale dell’Ottocento” con lo scultore Calogero Barba e l’architetto Daniela Vullo, soprintendente ai Beni culturali di Caltanissetta

ore 20.30, Teatro Regina Margherita: commedia musicale sacra “A Vara Nova” – omaggio ai Biangardi e alla loro eredità, di Francesco Miceli, a cura del Teatro Stabile Nisseno

31 marzo 2023

ore 18:00, Palazzo Moncada: “Tornino i volti: tra pietà popolare e folklorizzazione”, a cura di don Massimo Naro

ore 19:15, Santuario Signore della Città: concerto “Fulget Crucis Mysterium” con il corpo bandistico musicale “San Pio X”

1 aprile 2023

ore 10:00, locali dell’ex ufficio tributi a Palazzo Moncada: laboratorio “Tecniche della scultura nelle “Vare” processionali dei Biangardi”, tenuto dallo scultore Calogero Barba in collaborazione con Giuseppina Riggi.

ore 18:30, Atrio Palazzo del Carmine, “Rassegna musicale di marce funebri” con il corpo bandistico “Sicilia in Musica”.

ore 20:00, Teatro Rosso di San Secondo: proiezione del docufilm “U Cristu Truvatu”, con la regia di Tony Gangitano.

Tutta la giornata, sala infopoint della Proloco a Palazzo del Carmine: “Mostra dei Diorami Pasquali”, proposta dall’associazione presepisti nisseni (in esposizione fino al 9 aprile).

2 aprile 2023 – DOMENICA DELLE PALME

Ore 19.15, Centro Storico: Processione di Gesù Nazareno con uscita dal Bastione della chiesa di Sant’Agata.

3 aprile 2023 – LUNEDI’ SANTO

Ore 19:00, Centro Storico: ‘ A Scinnenza a cura del Teatro della Parola A.Te.Pa. “Ingresso a Gerusalemme”. Percorso tra: Largo Badia, corso V. Emanuele, Via S. Domenico, Via Angeli. “Ultima Cena”, “Cattura” e “Sinedrio”: Santa Maria degli Angeli

4 aprile 2023 – MARTEDI’ SANTO

ore 10:30, Aula Consiliare di Palazzo del Carmine: “La Settimana Santa spiegata ai bambini” con la professoressa Laura Zurli, dirigente scolastico dell’IIS “S. Mottura” e figlia del promotore del “Cimitero dei Carusi” Mario Zurli

Ore17.00 – Santa Maria La Nova, Intronizzazione del SS Crocifisso che porterà il Capitano della Real Maestranza. Dopo la consegna del Crocifisso da parte del parroco Mons. Gaetano Canalella il corteo proseguirà per raggiungere la chiesa di San Giovanni attraversando le seguenti vie: P.zza Garibaldi, via Pugliese Giannone, via San Domenico, via Vasellai e via San Giovanni. Saranno presenti il Capitano della Real Maestranza, le Cariche Capitanali, i responsabili delle Categorie insieme con l’Assistente Spirituale della Categoria Idraulici-Lattonieri Don Enzo Genova e l’Assistente Spirituale della Real Maestranza Don Michele Quattrocchi. Dopo un momento di preghiera, con la banda musicale il corteo porterà il Crocifisso per l’’intronizzazione presso la chiesa di Sant’Agata (Collegio) attraversando nuovamente le seguenti vie: via San Giovanni, via Vasellai, via San Domenico, via Pugliese Giannone, P.zza Garibaldi e Corso Umberto. Conclusione alle ore 19.00 cin la Celebrazione della Santa Messa

Ore 18:30, Centro Storico: ‘ A Scinnenza a cura del Teatro della Parola A.Te.Pa. Partenza da Largo Badia, “Corteo della Biga” in Piazza Garibaldi, “Pretorio di Pilato” nella Scalinata Silvio Pellico, “Via Crucis” nelle vie del Centro Storico, “Scinnenza” e “Resurrezione” nella Scalinata Lo Piano

5 aprile 2023 – MERCOLEDI’ SANTO

Ore 07.00 – Riunione della Categoria degli IDRAULICI-LATTONIERI con le Cariche Capitanali, la banda musicale e i Cerimonieri, presso la chiesa Santa Croce (Badia) in seguito si recheranno in corteo presso Corso UMBERTO l

Ore 08.30 – Riunione dei Cerimonieri e di tutte le Categorie della Real Maestranza presso la “Banca BCC ”G. Toniolo e San Michele di San Cataldo(CL) – società cooperativa, in C.so Umberto I. In pullman si avvieranno per C.da Xirbi snc per rendere gli onori al Capitano della Real Maestranza Maestro GIUSEPPEMANGIONE.

Ore 09.30 – Il Capitano, dopo aver passato in rassegna la Real Maestranza, si avvierà con tutta la Real Maestranza, in pullman per raggiungere il centro storico, e in seguito si f o r m e r à i l c o r t e o a t t r a v e r s a n d o l e s e g u e n t i v i e : P.zza Mercato Grazia, Viale Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele per fermarsi in C.so Umberto I davanti l’ingresso del Palazzo Municipale.

Ore10.00 – Il Sindaco Arch .Roberto Gambino consegna le chiavi della città al Capitano della Real Maestranza, che accompagnato dalle Autorità cittadine e di tutta la Real Maestranza in corteo raggiungerà la chiesa di Sant’Agata al Collegio.

Ore 10.30 – L’Assistente Spirituale della Real Maestranza Don Michele Quattrocchi, eleverà dalla chiesa di Sant’Agata al Collegio il SS.MO Crocifisso(Venerabile) per affidarlo dopo un momento di preghiera al Capitano Maestro GIUSEPPE MANGIONE che muoverà alle ore 11.00 in processione con tutta la Real Maestranza per C.so Umberto I in atto penitenziale.

Ore 11.30 – Arrivo in Cattedrale e Adorazione Eucaristica.

Ore12.00 – Processione del SS. Sacramento con S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto. Interverranno il Clero, il Capitolo della Cattedrale ,la Real Maestranza, le Autorità civili e militari e la cittadinanza. Percorso: C.so Umberto I, via Redentore, via Maddalena Calafato e ritorno per C.soUmbertoI in Cattedrale, dove ci sarà la Benedizione Eucaristica. Nel pomeriggio le Categorie della Real Maestranza e le varie Autorità civili, militari e religiose si recheranno in visita dal Capitano Maestro GIUSEPPE MANGIONE presso l’abitazione di C.da Xirbi snc nel seguente ordine: Ore16.00 Categoria Barbieri-Acconciatori

Ore16.15 Categoria Pittori e Decoratori

Ore16.30 Categoria Muratori

Ore16.45 Categoria Marmisti

Ore17.00 Autorità, Enti ed Associazioni

Ore18.00 Categoria Falegnami ed Ebanisti

Ore18.15 Categoria Carpentieri e Ferraioli

Ore18.30 Categoria Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri

Ore18.45 Categoria Fabbri

Ore19.00 Categoria Panificatori-Pasticcieri e Cuochi

Ore19.15 Categoria Idraulici – Lattonieri

Ore 20.00, Centro Storico: Processione delle Varicedde

6 aprile 2023 – GIOVEDI’ SANTO

ore 11:00, Cattedrale di Santa Maria La Nova, visita guidata alle “Varicedde” per i bambini

ore 16:30, Chiesa di Santa Flavia: passeggiata culturale intitolata “Passio picta”, condotta dall’architetto Giuseppe Giugno e a cura dell’Associazione Alchimia

ore 17; 18:30; 20; 21:30, Palazzo Moncada, percorso drammatizzato “Le vie della Passione”, di Antonello Capodici, (ingresso a gruppi di venticinque persone). Recitano: Liborio Natali, Alessandra Falci, Michele Privitera e Antonello Capodici.

Ore18.00 – Santa Maria La Nova: Santa Messa “In Coena Domini” presieduta da S. E. R .il Vescovo Mons. Mario Russotto.

Ore 20.00, Centro Storico: Processione delle Vare

7 aprile 2023 – VENERDI’ SANTO

Ore19.00, Centro Storico: Uscita del Santissimo Crocifisso “Signore della Città” scortato dalla Real Maestranza per le vie più antiche della città. Percorso: Via Signore della Città, V.le Amedeo, via Roma, via Mauro Tumminelli, via Paolo Emiliani Giudci, C.so Vittorio Emanuele, via Re D’Italia, C . s o U m b e r t o I , v i a C a m i l l o G e n o v e s e , v i a R o m a , V . l e A m e d e o con arrivo al Santuario “Signore della Città” dove S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto impartirà a tutti i presenti la solenne benedizione.

8 aprile 2023 – SABATO SANTO

ore 17; 18:30; 20; 21:30, Palazzo Moncada, percorso drammatizzato “Le vie della Passione” – l’incontro con personaggi nisseni storici legati alle processioni e ai riti della Settimana Santa, di Antonello Capodici, (ingresso a gruppi di venticinque persone). Recitano: Liborio Natali, Alessandra Falci, Michele Privitera e Antonello Capodici.

9 aprile 2023 – DOMENICA DI PASQUA

Ore 10.00, Seminario Vescovile, viale Regina MArgherita: Il Capitano della Real Maestranza GIUSEPPE MANGIONE rende omaggio a S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto, che accompagnato dal Gran Cerimoniere Gianni Taibi, dal Presidente dell’associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli saluta le Autorità civili e militari e passa in rassegna le Categorie schierate per raggiungere in corteo la chiesa Cattedrale, dove sarà celebrato il solenne Pontificale Pasquale presieduto da S.E il Vescovo Mons. Mario Russotto. Il corteo attraverserà le seguenti vie: V.le Regina Margherita, C.so Umberto I e P.zza Garibaldi. Al termine il Capitano della Real Maestranza Maestro GIUSEPPE MANGIONE restituirà la chiave della città al Sindaco Arch. Roberto Gambino, e alla Direttrice della Casa Circondariale Dott.ssa Nunziella Di Fazio.

Ulteriori eventi in corso:

Dal 18 marzo al 22 aprile, Palazzo Moncada: mostra di arte contemporanea “La Scuola di Caltanissetta – Oltre lo spazio della Scrittura tra immagine e tecnologia”. Espongono Calogero Barba, Lillo Giuliana, Michele Lambo, Giuseppina Riggi, Salvatore Salamone, Franco Spena, e Agostino Tulumello.

Concorso fotografico

Agli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado è inoltre riservato il Concorso fotografico “La Settimana Santa a Caltanissetta: il rapporto tra i giovani e le tradizioni popolari e religiose”, ideato da Attilio Scimone e proposto dall’Associazione culturale Fotonauti, con il patrocinio di Comune – Pro Loco di Caltanissetta. Il reportage dovrà rappresentare, il più possibile, un viaggio compiuto tra gli antichi riti ma calato nella contemporaneità con cui le manifestazioni vengono oggi vissute e per la sua realizzazione potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di fotocamera compresa quella degli smartphone; sarà, quindi, importante far emergere più il lato narrativo e creativo che non quello tecnico.

(Pagina in continuo aggiornamento)