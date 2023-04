Real Maestranza, il Capitano indossa le calze bianche: tradizione ed amore, la moglie Teresa “aiuta” il marito

La Settimana Santa di Caltanissetta regala intense emozioni. Nei riti della Real Maestranza che riempiono di significato e tradizione il mercoledì Santo, alcuni raccontano di emozioni che travalicano la religiosità e che si espandono nella quotidianità.

Giunti in Cattedrale al termine della processione penitenziale, tutti gli appartenenti alla Real Maestranza hanno guanti, calze e cravattini neri; le bandiere sono abbrunate e sono chinate verso terra; i ceri sono adorni di nastri neri; i tamburi segnano il passo.

Dentro Santa Maria La Nova tutti i segni di lutto vengono tolti, svelato il Crocifisso, cambiati i cravattini e i guanti, sciolte le bandiere e tolti tutti i nastri neri. Il Capitano si cambia anche le calze al ginocchio e indossa le calze bianche. Il bianco che rappresenta e racconta della Resurrezione.

Il capitano Giuseppe Mangione, della categoria idraulici-lattonieri, in questo rituale è stato assistito dalla moglie Teresa Bellomo. Visibilmente emozionata, senza che si sprecassero parole, si è adoperata con dolcezza per condividere con il coniuge, una giornata, per loro, memorabile.

Un momento “particolare”, vissuto con lieta compostezza, nonostante la stanza brulicasse di persone e cineoperatori. Uno spaccato di tradizione ingentilito dall’amore, un frammento di un ricordo, immortalato dai flash e dalle telecamere, che “fermano” immagini ma non possono raccontare le coinvolgenti emozioni dei protagonisti.