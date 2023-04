Caltanissetta. Ripristinata antica usanza dall’associazione Giovedì Santo: quest’anno torna il “cuntista”

CALTANISSETTA. Un’antica usanza, che quest’anno verrà ripresa dall’associazione Giovedì Santo, città di Caltanissetta: la presenza del “cuntista”.

Fino agli anni ’50 infatti, come ancora oggi testimoniato da filmati d’epoca, vi era la presenza di un uomo che declamava alcuni versi davanti alle vare, una antica tradizione che si è persa nel tempo e che quest’anno, nell’edizione 2023, viene ripristinata grazie al volere dell’associazione tutta, dal suo giovane presidente, Arcangelo Giammusso e del Consiglio direttivo composto da Roberto Morgana, Giuseppe Polizzi, Alessandro Barrafranca e Antonio Amico.

Già nel 1903 lo storico Michele Alesso aveva dedicato un capitolo del suo libro ai “poeti della passione”.

Il lavoro svolto sinora dall’associazione per l’inserimento di questa antica figura, in collaborazione con Francesco Daniele Miceli, ha voluto seguire una precisa strada: quella di ritrovare canti, nenie e preghiere legate alle Vare e alla passione tramandati oralmente.

Le Vare quindi, in qualche momento nella loro sosta in piazza nel pomeriggio, verranno “descritte” da questa antica figura, esattamente come avveniva tempo fa, nella semplicità di poche parole, nella convinzione sempre più viva che il recupero di questi piccoli “segni” direttamente dal passato, è importante per mantenere viva e sempre accesa la fiamma di questa processione, simbolo di Caltanissetta e della sua prestigiosa settimana santa.