Serradifalco. Il 6 agosto corteo storico “Ad Sancti Leonardi honorem”

SERRADIFALCO. Appuntamento con la ricostruzione storica il prossimo 6 agosto a Serradifalco. L’associazione culturale Serra del Falco del presidente Sergio Milazzo ha infatti annunciato di aver organizzato per quella data, con inizio dalle ore 20, un evento il cui intento è quello di far tornare gli spettatori indietro nel tempo facendo rivivere un tempo storico alquanto lontano in un vero e proprio “viaggio nel tempo”.

L’emozione del passato si concretizzerà nella sfilata del corteo storico per le vie principali del paese tra costumi, tamburi e scene d’altri tempi. L’evento è stato intitolato “Ad Sancti Leonardi Honorem”, ed è una dedica in onore di san Leonardo Abate di Noblac e patrono di Serradifalco. L’atteso evento si avvarrà della preziosa prestazione e collaborazione da parte delle compagnie “La Conca d’Oro” di Mazzarino e “Batarnù” di Paternò che, nella circostanza, avranno modo di animare e ricostruire la memoria storica serradifalchese.

Prevista la sfilata di personaggi storici del tempo con tanto di abiti sfarzosi, gesti solenni e atmosfere evocative nel contesto di un evento che, come già lo scorso anno quando la stessa Associazione propose un altro momento storico rievocativo, promette di offrire a quanti vi parteciperanno atmosfere di un certo fascino. L’evento è organizzato dall’associazione Serra del Falco in sinergia con il Comune di Serradifalco, Sicilbanca, la Fondazione Sicana, e Alberico Lo Faso di Serradifalco.