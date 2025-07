Caltanissetta. Collina Sant’Anna, il Partito Democratico: “Servono atti concreti per tutelare un bene comune”

Il Partito Democratico di Caltanissetta attraverso le voci di Giancarlo La Rocca e di Roberta Bocca intervengono in merito alla collina Sant’Anna, affermando in una nota di aderire all’iniziativa promossa dal Circolo di Sinistra Italiana per la tutela della collina, accogliendo la petizione popolare. Di seguito la nota integrale:

La rimozione del valore simbolico dell’Antenna RAI sulla collina di Sant’Anna non deve rappresentare un passo strategico per chi, magari in futuro, volesse utilizzare l’area per operazioni speculative. Ci si augura che ciò non avvenga, anche se è difficile non notare come la perdita di un riferimento identitario renda il sito più vulnerabile. Il Partito Democratico di Caltanissetta aderisce alla petizione per la salvaguardia della Collina di Sant’Anna e propone un cambio di passo: servono atti concreti per tutelare un bene comune. Esprimiamo piena condivisione e adesione all’iniziativa promossa dal Circolo di Sinistra Italiana per la tutela della collina, un patrimonio ambientale, paesaggistico e identitario che appartiene all’intera comunità nissena. Accogliamo con favore la petizione popolare che, nel solco dell’art. 61 dello Statuto comunale, intende sollecitare l’Amministrazione ad assumere decisioni chiare e vincolanti per la difesa della collina, al fine di evitare ambiguità e dichiarazioni generiche che rischiano di lasciare campo libero a interventi speculativi. Sosteniamo pienamente le tre richieste formulate: 1. Acquisizione del sito da parte del Comune, attraverso i percorsi amministrativi già previsti dalla normativa per i beni di rilevanza paesaggistica e ambientale. 2. Innalzamento del livello di tutela del bosco a livello 3, in raccordo con la Soprintendenza, per rendere ogni intervento vincolato e sottoposto a un controllo rigoroso. 3. Avvio di un progetto pubblico di valorizzazione, che garantisca la fruizione collettiva e una gestione partecipata del sito. Contestualmente, chiediamo che la collina di Sant’Anna diventi simbolo di rinascita ecologica: un luogo che racconti la storia di Caltanissetta e il suo futuro sostenibile. Vogliamo che diventi il cuore pulsante di una nuova stagione ecologica per la città. Per questo proponiamo il coinvolgimento di attori con competenze e visioni complementari, tra cui: Associazioni ambientaliste e culturali; Università, Istituti di ricerca e Scuole; Ordini professionali; Enti pubblici e Imprese locali. Chiediamo all’Amministrazione di uscire dall’ambiguità e di adottare atti immediati per garantire la massima tutela dell’area, introducendo una moratoria su qualsiasi intervento edilizio e avviando la calendarizzazione di un confronto pubblico sulle proposte emerse. La città ha bisogno di scelte coraggiose, partecipate, trasparenti. Ha il diritto di difendere i suoi beni comuni da ogni forma di consumo e speculazione del suolo. Siamo pronti a fare la nostra parte, accanto ai cittadini e alle altre forze democratiche, per impedire che un bene collettivo venga sacrificato a interessi privati.