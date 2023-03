Caltanissetta, venerdì Via Crucis “Contemplando le vare” in Centro Storico

Caltanissetta si appresta a celebrare la Pasqua con il tradizionale evento “Contemplando le Vare”, la Via Crucis cittadina animata dai giovani della comunità nissena. L’evento si terrà venerdì 24 marzo a partire dalle ore 20:00 e sarà guidata dal Vescovo Monsignor Mario Russotto.

I capolavori dei Biangardi – i 16 gruppi statuari a grandezza naturale, solitamente custoditi all’interno della Sala Espositiva delle “Vare” in via Napoleone Colajanni – saranno esposti lungo il tradizionale percorso della Via Crucis a partire dalle ore 15:30.

E nello specifico:

Ultima cena – piazza Garibaldi;

Orazione nell'orto – corso Umberto I (palazzo municipale);

Cattura – corso Umberto I (banca d'Italia);

Sinedrio – corso Umberto I (statua Umberto I);

Flagellazione – piazza Calatafimi;

Ecce Homo – corso Umberto I (chiesa Santa lucia);

Condanna – corso Umberto I angolo via Redentore;

Prima caduta – piazzetta Capuana;

Cireneo – via Maddalena Calafato;

Veronica –via Maddalena Calafato (chiesa Madonna delle Grazie);

Calvario – via Regina Elena angolo viale conte Testasecca;

Deposizione – viale conte Testasecca;

Pietà – corso Vittorio Emanuele angolo via XX Settembre;

Condotta al Sepolcro – corso Vittorio Emanuele (sede universitaria);

Addolorata – piazza Garibaldi angolo via Palermo;

Sacra Urna – Chiesa Santa Maria la Nova (cattedrale).

Al termine della manifestazione, quattordici “Vare” saranno trasferite all’interno della Cattedrale e predisposte lungo le due navate laterali, dove rimarranno in esposizione fino al 6 aprile, quando, alle prime luci dell’alba, verranno posizionate in prossimità delle abitazioni o attività commerciali dei portabandiera di ogni ceto, per essere abbellite per la tanto attesa processione del Giovedì Santo.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a quello che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi e sentiti della Quaresima nissena.