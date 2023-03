Caltanissetta, dal 5 aprile al via “Du Bastioni da Biblioteca Scarabelli X la Settimana Santa Nissena”

Si moltiplicano gli appuntamenti che “accompagnano” e “circondano” la Settimana Santa di Caltanissetta, evento di ampio respiro, culturale, religioso ed artistico del capoluogo nisseno.

Tra le molteplici iniziative segnaliamo la il progetto Siie “Suoni in itinere”, della Apollo 85, che valorizza gli aspetti culturali e le identità di una città.

Un prodotto culturale fruito anche in chiave contemporanea conservandone e tutelando la memoria storica.

La Settimana Santa Nissena per la città di Caltanissetta è un’attrazione turistica nazionale. Per cui è indispensabile attivare il maggior numero di servizi congrui per un piacevole e coinvolgente stazionamento turistico.

Questo progetto punta a valorizzare ulteriormente la Settimana Santa Nissena offrendo un sevizio di entretrainiment professionale che avvicini turisti, giovani e non, permettendo di ammirare la bellezza unica delle processioni da un’altra prospettiva.

Apollo 85 e Sardasalata con il patrocinio del Comune di Caltanissetta “lanciano” Du Bastioni da Biblioteca Scarabelli X la Settimana Santa Nissena

Tre appuntamenti che fondono cultura innovazione e sostenibilità. L’evento si svolgerà nel Chiostro della Biblioteca Scarabelli per la durata di tre giorni; mercoledì 5 e Giovedì 6 open 18:30, mentre Sabato 8 open 12:00. Troverete alcuni scatti della Settimana Santa Nissena di Umberto Ruvolo e Daniele Riggi, presentazione trailer del documentario le “Croci di Sicilia” di Alessio Abate e Carlo Bolzoni, selezione musicale a cura di Andrea Castiglione e Bruno Vaccaro con un set di classica contemporanea. Sarà presente un’area relax dove gustare prodotti della Premiata Pizzeria Sardasalata accompagnati da una selezione di drink.