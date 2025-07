Caltanissetta, The Kolors infiammano Viale Regina Margherita: un trionfo da 12mila presenze

Caltanissetta ha vissuto una notte di musica e festa con il concerto dei The Kolors, che ha radunato oltre dodicimila persone lungo Viale Regina Margherita. La band napoletana, al vertice delle classifiche radiofoniche con il brano “Pronto Come Va”, attualmente il più ascoltato dell’estate, ha regalato uno spettacolo travolgente. Tra i momenti più attesi non è mancata la hit “Tu con chi fai l’amore”, presentata al Festival di Sanremo 2025, accolta da un coro unico che ha trasformato l’evento in una grande festa collettiva.

Sin dal primo pomeriggio centinaia di fan si sono radunati davanti alle transenne per assicurarsi un posto in prima fila e vivere da vicino le emozioni del live. Quando la band è salita sul palco, il boato del pubblico ha segnato l’inizio di un’ora di pura energia, con una scaletta composta dai brani più ballati e amati. Ogni canzone è stata cantata a gran voce, creando un’atmosfera suggestiva e un colpo d’occhio straordinario lungo tutta la via gremita di persone.

Un simile numero di presenze non si vedeva da anni in città. L’ultimo grande evento capace di richiamare una folla così numerosa fu il concerto di Pat Metheny e Pino Daniele a Pian del Lago, organizzato da Tony Maganuco, rimasto nella memoria collettiva come una delle pagine più belle della storia musicale nissena. Negli ultimi mesi, tuttavia, Caltanissetta sta tornando protagonista della scena live: lo scorso settembre il concerto di Serena Brancale in via Libertà, con la sua magica atmosfera, e quello di Noemi in Viale Regina Margherita avevano già confermato la voglia di musica e partecipazione, ma con i The Kolors la città compie un salto di qualità, consolidandosi come punto di riferimento per eventi di grande prestigio.

Non sono mancati alcuni problemi tecnici. Fonti attendibili hanno segnalato piccoli disguidi nell’audio che hanno leggermente penalizzato la qualità del suono in alcuni passaggi. Nulla, però, che abbia intaccato l’entusiasmo del pubblico e la forza trascinante del live, che rimarrà senza dubbio uno degli appuntamenti simbolo dell’estate nissena.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dall’assessore Petrantoni, che ha voluto ringraziare tutta la Giunta e il sindaco Walter Tesauro per la fiducia riposta nella scelta, oltre agli uffici comunali che hanno curato con impegno l’organizzazione, spesso dietro le quinte. «Un applauso e un sentito ringraziamento vanno alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla Polizia municipale, che è stata in prima linea nella gestione complessa del piano traffico, oltre alla Croce Rossa, presente con un importante dispiegamento di volontari e mezzi», ha dichiarato. «Non ci aspettavamo un successo di queste proporzioni e una partecipazione così calorosa. Possiamo dire con certezza che questo è l’evento più importante dell’estate a Caltanissetta.»

L’assessore ha poi ricordato che presto sarà presentato il cartellone ufficiale della rassegna ” il Settembre è Nisseno”, con un palinsesto ricco di appuntamenti. Resta però evidente che il concerto dei The Kolors rappresenti, già da ora, il momento più alto dell’estate 2025. Caltanissetta sta ritrovando il gusto dei grandi eventi e una dimensione che la riporta al centro della scena musicale siciliana.