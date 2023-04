Caltanissetta, “’A Scinnenza” di A.Te.Pa. compie 50 anni e torna in piazza lunedì 3 e martedì 4 aprile

Prima il silenzio imposto dalle misure restrittive per contenere la pandemia da Covid 19 che dilagava nel mondo, poi una versione itinerante a ingressi contingentati. Adesso, dopo ben 2 anni, torna nella sua forma più completa e coinvolgente la rappresentazione sacra “A Scinnenza” messa in scena da A.Te.Pa Teatro della Parola per le vie del Centro storico di Caltanissetta.

Si tratta della 50ma edizione della manifestazione itinerante che si sposterà dalla Badia alla chiesa Santa Maria degli Angeli, dalla scalinata Silvio Pellico a quella Lo Piano.

Gli interpreti si vestiranno e si comporteranno così come raccontato nei Vangeli per raccontare tutta la Passione di Cristo dall’Ultima Cena fino alla Resurrezione.

La manifestazione rientra tra gli eventi culturali organizzati in città durante la Settimana Santa (leggi tutti gli altri appuntamenti liturgici e popolari).

Caltanissetta si trasformerà nell’antica Gerusalemme Lunedì 3 marzo e Martedì 4 marzo secondo il seguente programma:

‘A SCINNENZA

LUNEDÌ 3 APRILE – Ore 19.00

● “Ingresso a Gerusalemme” (Partenza da Largo Badia, Corso V. Emanuele, Via San Domenico, Via Angeli)

● “L’Ultima Cena, La Cattura, Il Sinedrio” (Santa Maria degli Angeli)

MARTEDÌ 4 APRILE – Ore 18.30

● “Corteo del Condannato” (Partenza da Largo Badia)

● “Rievocazione storia del corteo della Biga” (P.zza Garibaldi)

● “Il Pretorio di Pilato” (Scalinata Silvio Pellico)

● “Via Crucis” (Vie del centro storico)

● “Scinnenza e Resurrezione” (Scalinata Lo Piano)

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso le pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno”, “Blog Sicilia” e “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)”.