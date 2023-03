Caltanissetta, domenica marce funebri e i “Carusi” nel concerto spettacolo della Banda Albicocco e la scuola di Aldo Rapè

La narrazione di una storia non è mai la descrizione di una semplice sequenza di eventi. Si tratta di un turbinio di emozioni, un continuo inserimento di colpi di scena, di momenti drammatici e di occasioni gioiose. Ed è per questo motivo che, per raccontarla nel modo migliore, serve potersi avvalere di musica e parole.

Lo hanno capito bene due realtà nissene che domenica si uniranno in un unico concerto – spettacolo aperto alla cittadinanza e di tutti coloro i quali vorranno vivere con maggiore intensità la preparazione alla Pasqua attraverso i riti e le vicende legate alla Settimana Santa di Caltanissetta.

Un rituale, quello del tradizionale concerto di marce funebri in onore dei Piccoli Gruppi Sacri della Banda Albicocco, che si era dovuto fermare per ben 3 anni consecutivi a causa delle misure restrittive per contenere il contagio da Sars Cov-2.

Domenica, con grande emozione, a 10 anni dal primo spettacolo si metterà in scena la VII edizione.

Un’attesa che non ha scoraggiato i musicisti ma, al contrario, li ha resi ancora più entusiasti di potersi esibire e coinvolgere il pubblico che sarà presente in un crescente pathos emotivo. Emozioni che rievocheranno le processioni che, ogni anno, si vedono sfilare lungo il centro storico, note a tratti intense, come quelle avvertite tra le strade strette di via Re d’Italia, a tratti squillanti, come quando nell’ampio spazio che circonda la fontana del Tripisciano le Varicedde attendono il “via” per poter iniziare una composta processione. Note che, drammatiche, risuoneranno negli ampi spazi della Cattedrale Santa Maria La Nova e che riaccenderanno il senso di appartenenza a un luogo e alle sue tradizioni.

Emozioni che saranno ancor più amplificate perché accompagnate dalla voce e dall’interpretazione degli attori della scuola di teatro “Canper” di Aldo Rapè. Saranno loro a raccontare alcuni estratti della vicenda dei “Carusi” e della strage avvenuta a Gessolungo, quella stessa tragedia che ha portato i minatori alle loro famiglie a commissionare la prima Vara che, ancora oggi, incede in processione il Giovedì Santo.

Le marce funebri della Banda Albicocco accompagneranno la storia di questi bambini che hanno perso la vita lavorando nelle miniere, “armuzze d’u priatoriu” (piccole anime del Purgatorio) sotterrate in una terra non consacrata nell’attesa del Paradiso.

Su questo tema, il Maestro Calogero Ottaviano ha scritto una marcia funebre intitolata “I Carusi” che verrà eseguita per la prima volta durante il concerto.

La notorietà e l’esperienza della Banda S. Albicocco è indiscussa in città, frutto anche della sua antica tradizione. L’associazione musicale deriva dall’antico corpo bandistico municipale costituito nel 1872 e successivamente rinominato “Nicola Vitelli”.

Nel 1995 è stata dedicata alla memoria di “Salvatore Albicocco”, presidente prematuramente scomparso ma indimenticato per il suo carattere carismatico e capacità di creare quell’indispensabile aggregazione di tutto il gruppo. Il suo attuale Presidente è Fabrizio Licitri, il Capobanda Angelo Cartone, il Direttore il maestro Calogero Ottaviano.

Tecnica, eleganza e passione sono le tre caratteristiche che connotano questa banda.

Il gruppo si riunisce ogni settimana per tutto l’arco dell’anno con l’intento di poter, a ogni prova, accrescere la competenza musicale e lo spirito di gruppo.

Ha realizzato nel 2015 un CD nel quale sono racchiusi alcuni brani suonati durante la settimana santa e la partitura del “Giovedì Santo” scritta dal maestro Ottaviano per il percorso nisseno.

Il repertorio selezionato per domenica 26 marzo prevede 4 marce funebri. Si tratta di “Supplizio” (S. Rondinella), Marcia n. 10 (M.Saia), I Carusi (C. Ottaviano), Sulità (S.Piazza – P.Presti).

Il Concerto – Spettacolo, inserito all’interno del Calendario degli eventi della Settimana Santa di Caltanissetta, è stato patrocinato da Pro Loco, Comune di Caltanissetta, Associazione Musicale N. Vitelli, Prima Quinta, Fe.Ba.Si., Associazione Piccoli Gruppi Sacri.

L’appuntamento per tutti coloro i quali vorranno partecipare è per Domenica 26 Marzo 2023 nella Chiesa Santa Maria La Nova di Caltanissetta (Cattedrale) alle ore 20:00.

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Vedi anche:

Settimana Santa a Caltanissetta, tutti gli appuntamenti culturali e liturgici dal 23 marzo al 9 aprile 2023

La banda musicale, una presenza che rafforza il culto