Caltanissetta, “Trilogia della Passione”: il percorso drammatizzato che illumina i protagonisti dimenticati della Settimana Santa

La Settimana Santa di Caltanissetta ha una tradizione molto antica. Alcuni dei protagonisti principali sono ben noti ai cittadini che ne conoscono non soltanto il nome ma anche il ruolo rivestito nella creazione o prosecuzione delle Sacre Processioni e riti popolari.

Altri protagonisti, invece, non hanno avuto la stessa notorietà e, se non adeguatamente raccontati e valorizzati, rischiano di finire in un limbo, dimenticati da tutti.

Ed è per poter rendere degno riconoscimento a queste figure che Antonello Capodici (nella foto di copertina), partendo da un’idea dell’assessora alla Cultura di Caltanissetta Marcella Natale, ha deciso di scrivere alcune di queste storie e poterle mettere in scena, in qualità di regista e attore, in un percorso drammatizzato itinerante a cura del Triangolo No Trio (nella foto in basso durante un precedente spettacolo teatrale).

La rappresentazione sarà messa in scena giovedì 6 aprile e sabato 8 aprile in 4 turni per ciascuna giornata con gruppi di circa 25 persone.

Un attore, Michele Privitera, accoglierà il pubblico all’ingresso di Palazzo Moncada e lo condurrà in questo viaggio della memoria che, non soltanto metaforicamente ma anche materialmente, permetterà allo spettatore di spostarsi all’interno dello storico palazzo e raggiungere le “stazioni” nelle quali Alessandra Falci, Sandro Rossino e Antonello Capodici racconteranno alcuni protagonisti del passato e il ruolo rivestito all’interno di uno dei riti della Settimana Santa di Caltanissetta.

La drammatizzazione, “Trilogia della Passione” ripercorrerà le sequenze di “Gionny l’Americano”, “Le mani di Dio”, “E Gridammu tutti!”.

“Un progetto che racconta storie che hanno fatto la storia, storie che sono la storia stessa della nostra città, storie come quella di Giovanni “l’americano”, Salvatore Li Desti e Cataldo Raimondi – fogliamari nisseni, di Carmelina Pellerino, la ricamatrice che diede vita al manto di Gesù Nazareno, storia tanto semplice quanto straordinaria” hanno spiegato gli attori”.

Un progetto che unisce storia e tradizione, fervore popolare e devozione sacra, passato, presente e futuro. Un’opportunità per non dimenticare da dove è nato tutto e permettere di far capire alle nuove generazioni e ai turisti non nisseni di poter capire l’importanza di queste sacre processioni e la passione custodita nel cuore e nella mente.

Le drammatizzazioni saranno messe in scena giovedì 6 e sabato 8 aprile 2023 a Palazzo Moncada negli orari 17, 18, 19, 20.

Ingresso gratuito a gruppi di venticinque persone su prenotazione chiamando i numeri 0934.585890, 342.3589070 o 328.5880889.