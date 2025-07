Campofranco. Presentato il calendario di eventi estivi denominato “Campofranco Summer 2025”

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha presentato il ricco calendario di eventi estivi “Campofranco Summer 2025”, una manifestazione pensata per offrire momenti di intrattenimento, cultura e aggregazione a tutta la cittadinanza, alle famiglie e ai visitatori.

Il programma, che si svolgerà per tutto il mese di agosto, spazia tra concerti, spettacoli teatrali, incontri culturali, sfilate di moda, serate gastronomiche, attività sportive e appuntamenti dedicati ai più piccoli. Tra gli eventi di punta, segnaliamo il concerto di Anna Tatangelo il 1° agosto in Piazza Crispi, il Gran Galà in bianco del 3 agosto, la Notte Bianca “Noche de Fuego” il 7 agosto, e le due giornate dedicate al Festival Internazionale del Folklore il 6 e l’8 agosto.

L’intera organizzazione è curata con grande impegno dall’Associazione Giovani di S. Rita, da anni protagonista attiva nella valorizzazione del nostro territorio, con il patrocinio del Comune di Campofranco. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari e alle realtà associative coinvolte, nonché agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’intero cartellone.

Eventi come questi – ha concluso l’amministrazione comunale – rappresentano un’occasione importante per rinsaldare il senso di comunità e promuovere le nostre tradizioni. Siamo certi che anche quest’anno la partecipazione sarà numerosa e calorosa, testimoniando ancora una volta l’amore dei cittadini per la propria terra.