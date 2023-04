Caltanissetta, la Real Maestranza procede solenne nel Mercoledì della Settimana Santa

E’ stato il Re Ferdinando di Borbone, in visita a Caltanissetta nel 1806, a rinominare la processione nissena della “Maestranza” in “Real Maestranza”. E da allora le 10 categorie di Mastri, “armati di candele di pace”, hanno accolto con grande serietà questa “promozione” cercando di esserne sempre degni.

Ogni Mercoledì Santo, circondati da un bagno di folla, Idraulici – Lattonieri, Panificatori-Pasticcieri e Cuochi, Fabbri, Calzolai-Pellettieri e Tappezzieri, Carpentieri e Ferraioli, Falegnami ed Ebanisti, Marmisti, Muratori, Pittori e Decoratori escono dal Bastione dietro la chiesa di Sant’Agata al Collegio, dove viene consegnato il Crocifisso al Capitano della Real Maestranza che, quest’anno, è Giuseppe Mangione appartenente alla categoria degli idraulici-lattonieri.

E da lì, a bandiere chiuse e con guanti, calze e papillon neri in segno di lutto, inizierà tutto.

La mattina si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 07.00 – Riunione della Categoria degli IDRAULICI-LATTONIERI con le Cariche Capitanali, la banda musicale e i Cerimonieri, presso la chiesa Santa Croce (Badia) in seguito si recheranno in corteo presso Corso UMBERTO l

Ore 08.30 – Riunione dei Cerimonieri e di tutte le Categorie della Real Maestranza presso la “Banca BCC ”G. Toniolo e San Michele di San Cataldo(CL) – società cooperativa, in C.so Umberto I. In pullman si avvieranno per C.da Xirbi snc per rendere gli onori al Capitano della Real Maestranza Maestro GIUSEPPE MANGIONE.

Ore 09.30 – Il Capitano, dopo aver passato in rassegna la Real Maestranza, si avvierà con tutta la Real Maestranza, in pullman per raggiungere il centro storico, e in seguito si formerà il corteo attraversando le seguenti vie: P.zza Mercato Grazia, Viale Conte Testasecca, Corso Vittorio Emanuele per fermarsi in C.so Umberto I davanti l’ingresso del Palazzo Municipale.

Ore 10.00 – Il Sindaco Arch. Roberto Gambino consegna le chiavi della città al Capitano della Real Maestranza, che accompagnato dalle Autorità cittadine e di tutta la Real Maestranza in corteo raggiungerà la chiesa di Sant’Agata al Collegio.

Ore 10.30 – L’Assistente Spirituale della Real Maestranza Don Michele Quattrocchi, eleverà dalla chiesa di Sant’Agata al Collegio il SS.MO Crocifisso(Venerabile) per affidarlo dopo un momento di preghiera al Capitano Maestro GIUSEPPE MANGIONE che muoverà alle ore 11.00 in processione con tutta la Real Maestranza per C.so Umberto I in atto penitenziale.

Ore 11.30 – Arrivo in Cattedrale e Adorazione Eucaristica.

Ore12.00 – Processione del SS. Sacramento con S.E. il Vescovo Mons. Mario Russotto. Interverranno il Clero, il Capitolo della Cattedrale, la Real Maestranza, le Autorità civili e militari e la cittadinanza. Percorso: C.so Umberto I, via Redentore, via Maddalena Calafato e ritorno per C.so Umberto I in Cattedrale, dove ci sarà la Benedizione Eucaristica.

Per tutti coloro i quali non potranno vedere di presenza le Processioni e Rappresentazioni Sacre di Caltanissetta potranno seguirle in diretta attraverso le pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno”, “Blog Sicilia” e “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)”.

Foto: Diego Avanzato