Caltanissetta, in scena ‘A Scinnenza: la Via Crucis vissuta tra le vie del Centro Storico

A Caltanissetta ieri, 3 aprile 2023, è iniziata con un “nulla di fatto” la 50^ edizione delle Sacre Rappresentazioni in epoca moderna della Passione di Cristo.

La pioggia battente che nel pomeriggio ha colpito la città di Caltanissetta ha impedito al corteo degli attori di A.Te.Pa. di uscire tra le vie del centro storico per mettere in scena la prima parte de ‘A Scinnenza.

Le previsioni meteorologiche avevano indicato che avrebbe smesso di piovere intorno alle 19, ora in cui gli attori sarebbero dovuti uscire ma il diluvio, a quell’ora, era ancora in corso e, dopo un’attenta valutazione condivisa anche con il Sindaco Roberto Gambino, l’organizzazione si è rassegnata a protendere verso quella che è stata considerata la scelta “più sicura”. Non è stato un problema legato soltanto al fastidio di chi avrebbe messo in scena la rievocazione dell’ingresso a Gerusalemme fino al Sinedrio, o degli spettatori che avrebbero seguito con l’ombrello in mano – cosa che, per altro, hanno già fatto durante la processione del Gesù Nazareno la domenica delle palme – bensì di sicurezza. L’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici sotto la pioggia poteva anche attirare fulmini. Situazione aggravata anche dal vento che soffiava con intensità.

Ed è stato un videomessaggio trasmesso dal Sindaco dalla sua stessa pagina Facebook che ha annunciato alla città e ai pochi spettatori presenti che avevano avuto il “coraggio” di uscire con il vento e la pioggia che la rappresentazione era stata sospesa.

Interrotta prima di partire ma non annullata perché gli attori di A.Te.Pa. e il suo presidente Salvatore Alfano hanno promesso di metterla in scena il prima possibile.

Il cast di ‘A Scinnenza 2023

Stasera, 4 aprile, non è prevista pioggia e, dunque, la rappresentazione sacra è confermata secondo il programma previsto in locandina.

L’uscita del “Corteo del Condannato”, da Largo Badia, sarà intorno alle 18.30-19 compatibilmente con la fine del corteo che da via San Giovanni, dall’omonima chiesa, procederà verso Corso Umberto fino alla chiesa di Sant’Agata dove verrà portato SS Crocifisso che porterà il Capitano della Real Maestranza per l’’intronizzazione e in previsione della processione che si svolgerà domani mattina.

La Sacra Rappresentazione procederà soffermandosi in piazza Garibaldi per la “Rievocazione storica del corteo della Biga” per poi proseguire lungo corso Vittorio Emanuele e via Cavour per fermarsi sulla Scalinata Silvio Pellico per il “Il Pretorio di Pilato”.

Conclusa questa scena il corteo tornerà a muoversi per le vie del centro Storico per la “Via Crucis” risalendo via Cavour, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto, via Redentore, via Maddalena Calafato per fermarsi sulla Scalinata Lo Piano dove si svolgeranno gli ultimi atti della Passione di Cristo, “Scinnenza e Resurrezione”.

Una coinvolgente rappresentazione sacra che affonda le sue radici storiche e si ispira al testo scritto da Filippo Orioles nel 1750 ma che è stato modernizzato nel testo per essere comprensibile da tutti e, da ben 50 anni, portato in scena dall’Associaizione Teatro della Parola (A.Te.Pa) con orgoglio e con onore. I testi quest’anno sono stati scritti da Salvatore Riggi e Piero Carà mentre la regia è stata curata da Giuseppe e Salvatore Riggi.

Un evento da non perdere.

